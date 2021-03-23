Вакцина в таблетці. На початку літа стартують випробування нового виду щеплення від коронавірусу

Кілька компаній готуються перейти до першої фази випробувань вакцин "другого покоління".

Дослідники готуються цьогоріч почати першу фазу випробувань вакцини від коронавірусу в таблетках. Про це повідомляє Insider.

Компанія Oravax, яка працює над препаратом, заявила, що сподівається почати першу фазу клінічних випробувань на людях вже до червня. Зазначається, що це лише перший крок у випробуванні вакцини і немає жодних гарантій успіху. В цілому може минути рік або більше, перш ніж препарат буде дозволений для використання.

Пероральні вакцини — це вакцини "другого покоління", які легше вводити та поширювати.

Oravax — спільне підприємство двох фірм: ізраїльсько-американської Oramed та індійської Premas Biotech.

"Оральна вакцина може потенційно дозволити людям вживати її самостійно вдома", — говорить генеральний директор Oramed Надав Кидрон.

За його словами, вакцину у вигляді таблетки можна буде доставляти в звичайному холодильнику та зберігати за кімнатної температури, що "з точки зору логістики спрощує доставку вакцини в будь-яку точку світу".

Професор медицини Університету Східної Англії Пол Хантер вважає, що оральні вакцини можуть мати й інші переваги.

"Справа в тому, що звичайні вакцини, як правило, запобігають тяжким наслідким, але часто не дуже ефективні в запобіганні власне інфекції", — зазначає Хантер.

Теорія полягає в тому, що оскільки інфекція спершу потрапляє в ніс і горло, вакцини, спрямовані на ці частини, допоможуть зупинити інфекцію до того, як вона зможе вкоренитися в організмі.

"Результати досліджень Oravax на тваринах обнадіюють. Але не думайте, що випробування на тваринах є запорукою успіху для людей. Щоб бути впевненими, нам потрібні дослідження на людях", — підсумував Хантер.

Серед вакцин "другого покоління" також випробовуються й інші препарати, що вводяться за допомогою спрею в ніс. Вчені також вивчають можливість вакцинації за допомогою пластирів.

Провідна наукова співробітниця з розробки вакцини Oxford/AstraZeneca Сара Гілберт говорить, що компанія вивчає можливість створення вакцини у вигляді таблеток і назального спрея.

Інша компанія ImmunityBio вже проводить першу фазу випробувань пероральної версії вакцини. Незважаючи на це, препарат буде використовуватися, як доповнення до внутрішньом'язової вакцини.

Єдині випробування пероральної вакцини проти коронавірусу, які були проведені на людях, поки не дали результатів. Наприкінці 2020 року компанія Vaxart оголосила про позитивні результати випробувань на тваринах, але перші випробування на людях показали результати, що розчаровують.