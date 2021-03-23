Неземная красота. Финский фотограф создал невероятную мозаику Млечного Пути (фото)

Разные цвета в мозаике показывают излучение ионизированных элементов: зеленый цвет — водород, красный — серу, синий — кислород.

На создание нового умопомрачительного изображения Млечного Пути ушло 12 лет и 1250 часов. Его автором является Дж.П. Метсавайнио, финский фотограф, который специализируется на астрономических снимках, пишет Live Science.

За 12 лет работы у него сложилась мозаика из 234 отдельных элементов с пустотами между ними. Она покрывает часть ночного неба размером 125 x 22 градуса и содержит не менее 20 млн звезд.

[ + – ] Цвета, которые можно увидеть на мозаике, представляют собой излучение ионизированных элементов: зеленый - это водород, красный - сера, синий - кислород. Фото: J-P Metsavainio

"Я понял, что хочу сделать полную мозаику Млечного Пути еще 10 лет назад. Каждый кадр является моим собственным произведением искусства", — рассказывает Метсавайнио.

Свой проект Метсавайнио начал с телескопа Meade LX200 GPS и объектива Canon EF, а потом обновил его до индивидуальной установки, которую он называет "монстром Франкенштейна", сделанной из камеры Apogee Alta U16 и 300-миллиметрового объектива Tokina AT-x. Затем, с помощью фотошопа он объединил изображения с высоким разрешением в мозаику.

[ + – ] Мозаика Млечного Пути. Фото: J-P Metsavainio

По словам Метсавайнио, это довольно сложный процесс, потому что изображения представляют собой смесь как высокодетализированных кадров с большим фокусным расстоянием (они увеличивают удаленные объекты), так и кадров с меньшим разрешением, имеющее короткое фокусное расстояние (они обеспечивают более широкий угол обзора, но меньшее увеличение).

[ + – ] Остаток сверхновой G65.3 + 5.7. Фото: J-P Metsavainio

"Мои любимые объекты — чрезвычайно тусклые остатки сверхновой. Эти остатки взорвавшихся звезд можно заснять только при очень длительных выдержках, при которых объектив камеры остается открытым в течение нескольких часов, чтобы позволить достаточному количеству света проникать от объектов", — добавляет фотограф.

Эти остатки сверхновых появляются в виде светло-голубых колец или пузырьков среди более ярких оранжевых и желтых звезд. Мозаика также содержит изображения туманностей, черных дыр и газовых потоков.

[ + – ] Туманность IC 1396A. Фото: J-P Metsavainio

Цвета, которые можно увидеть на мозаике, представляют собой излучение ионизированных элементов: зеленый - это водород, красный - сера, синий - кислород.

"Я думаю, что это первое изображение, показывающее Млечный Путь в таком разрешении и глубине во всех трех цветовых каналах", — подытожил Метсавайнио.