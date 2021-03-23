Неземна краса. Фінський фотограф створив неймовірну мозаїку Чумацького Шляху (фото)

Різні кольори в мозаїці показують випромінювання іонізованих елементів: зелений колір — водень, червоний — сірку, синій — кисень.

На створення нового фантастичного зображення Чумацького Шляху пішло 12 років і 1250 годин. Його автором є Дж. П. Метсавайніо, фінський фотограф, який спеціалізується на астрономічних знімках, пише Live Science.

За 12 років роботи в нього склалася мозаїка з 234 окремих елементів з пустотами між ними. Вона покриває частину нічного неба розміром 125 x 22 градуси і містить не менше 20 млн зірок.

[ + – ] Кольори, які можна побачити на мозаїці, являють собою випромінювання іонізованих елементів: зелений — це водень, червоний — сірка, синій — кисень. Фото: J-P Metsavainio

"Я зрозумів, що хочу зробити повну мозаїку Чумацького Шляху ще 10 років тому. Кожен кадр є моїм власним твором мистецтва", — розповідає Метсавайніо.

Свій проект Метсавайніо почав з телескопа Meade LX200 GPS і об'єктиву Canon EF, а потім відновив його до індивідуальної установки, яку він називає "монстром Франкенштейна", зробленої з камери Apogee Alta U16 і 300-міліметрового об'єктива Tokina AT-x. Потім за допомогою фотошопу він об'єднав зображення з високою роздільною здатністю в мозаїку.

[ + – ] Мозаїка Чумацького Шляху. Фото: J-P Metsavainio

За словами Метсавайніо, це досить складний процес, тому що зображення є сумішшю як високодеталізованих кадрів з великою фокусною відстанню (вони збільшують віддалені об'єкти), так і кадрів з меншим дозволом, має коротку фокусну відстань (вони забезпечують більш широкий кут огляду, але менше збільшення).

[ + – ] Залишок наднової G65.3 + 5.7. Фото: J-P Metsavainio

"Мої улюблені об'єкти — надзвичайно тьмяні залишки наднової. Ці залишки підірваних зірок можна зняти тільки при дуже тривалих витримках, при яких об'єктив камери залишається відкритим протягом декількох годин, щоб дозволити достатній кількості світла проникати від об'єктів", — додає фотограф.

Ці залишки наднових з'являються у вигляді світло-блакитних кілець або бульбашок серед більш яскравих помаранчевих і жовтих зірок. Мозаїка також містить зображення туманностей, чорних дір і газових потоків.

[ + – ] Туманність IC 1396A. Фото: J-P Metsavainio

Кольори, які можна побачити на мозаїці, являють собою випромінювання іонізованих елементів: зелений — це водень, червоний — сірка, синій — кисень.

"Я думаю, що це перше зображення, що показує Чумацький Шлях у такій роздільності і глибині в усіх трьох колірних каналах", — підсумував Метсавайніо.