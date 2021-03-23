Старше Стоунхенджа: ученые выяснили, что возраст Шигирского идола больше, чем они предполагали

Древняя статуя свидетельствует о том, что охотники-собиратели умели довольно изощренно создавать искусство и выражать свои идеи.

Многие материалы, используемые людьми — дерево, кожа, ткань просто не выдерживают и поглощаются Землей под неумолимым действием времени. Шигирский идол в этом контексте настоящее чудо, пишет Science Alert.

Эта деревянная антропоморфная статуя с множеством лиц, похожих на маски, была вырезана тысячи лет назад и тысячелетиями хранилась в кислой, антимикробной среде торфяного болота Шигирь на Урале. Теперь ученые выяснили, что артефакт еще старше, чем позволяли предположить все предыдущие исследования.

Десять крупных обломков статуи были впервые обнаружен в 1890 году. Истинную ценность находки эксперты поняли не сразу, однако постепенно они пришли к выводу, что перед ними — древнейшая деревянная статуя на всей планете.

[ + – ] Фрагменты Шигирского идола. Фото: Terberger et al., Quat. Int., 2021

Радиоуглеродное датирование, проведенное в 1990-х годах, показало, что Шигирский идол был намного старше, чем предполагали исследователи. Его возраст составлял около 9 750 лет. Ученые были ошеломлены. Не только из-за впечатляющей сохранности артефакта, многие специалисты считали, что его стиль был слишком сложным для людей того времени.

Однако в 2018 году их ждал еще один сюрприз. В своем новом исследовании, команда ученых провела анализ, используя образец, извлеченный из сердцевины артефакта, и обнаружила, что ему было ближе к 11 600 годам.

Три члена этой же команды, археологи Томас Тербергер из Геттингенского университета имени Георга-Августа в Германии, Михаил Жилин из Института археологии РАН и Светлана Савченко из Свердловского областного музея в России, повторно проанализировали результаты множественного углеродного датирования и выяснили, что статуя еще старше.

[ + – ] Четыре изображения головы Шигирского идола, сделанного из лиственницы и обнаруженного на торфяном болоте Урала в 1890 году. Фото: ANTIQUITY/ZHILIN ET AL

Древесине, использованной в скульптуре, по-видимому, около 12 250 лет, а сама статуя была вырезана около 12 100 лет назад — примерно на 500 лет раньше, чем показал анализ 2018 года. Это говорит о том, что скульптура была создана в конце последнего ледникового периода и в начале голоцена (для сравнения, считается, что Стоунхендж был построен всего 5 тыс. лет назад).

"Идол был вырезан в эпоху великих климатических изменений, когда ранние леса распространялись по более теплым поздним ледникам и постледниковой Евразии. Пейзаж изменился, и искусство — фигуративные рисунки и натуралистические животные, нарисованные в пещерах и вырезанные в скалах, тоже. Возможно, таким способом люди пытались справиться со сложными условиями, с которыми они столкнулись", — сказал Тербергер.

Несмотря на то, что эксперты точно не знают, для чего использовался идол, само его существование наводит на мысль о высокой оценке искусства и мастерства. Люди, создавшие его, ценили символизм, который, по мнению экспертов, появился гораздо позже.

[ + – ] Ранняя реконструкция статуи в 1894 году. Фото: Sverdlovsk Regional Museum

Исследователи утверждают, что отсутствие в археологических записях объектов, демонстрирующих этот уровень культуры и духовности, не может рассматриваться как свидетельство отсутствия культуры в целом. Люди, построившие Шигирского идола, явно обладали навыками лепки и резьбы по дереву и вряд ли этот артефакт был единственным в своем роде.

На самом деле геометрическая резьба на статуе совпадает с аналогичными узорами, которые наблюдались по всей Европе в тот же период времени. Также важно отметить, что ученых больше всего поражает не сама статуя, а обстоятельства ее сохранения, которые помогли ей дожить до настоящего времени.

По мнению исследователей, статуя показывает, что охотники-собиратели, населявшие Урал в период мезолита, жили богатой и сложной духовной жизнью.

"Стоит признать, что охотники-собиратели имели сложные ритуалы и были способны очень изощренно выражать свои идеи и искусство. Все это началось не с фермеров, а с охотников-собирателей, причем гораздо раньше, чем мы предполагали", — заключил Тербергер.