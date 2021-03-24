Первый контакт. В NASA считают, что люди смогут отыскать лишь более развитые цивилизации

Исследователи говорят, что цивилизации с относительно низким уровнем технологического развития буду оставаться незаметными.

В проекте SETI по поиску внеземной жизни, финансируемом NASA, считают, что люди установят "первый контакт" с цивилизацией, намного более развитой, чем наша. Об этом сообщает Forbes.

Согласно статье, опубликованной в журнале Acta Astronautica, самый простой способ обнаружить внеземные цивилизации – это поиск "техносигнатур" – признаков использования технологий или промышленной деятельности в других частях Вселенной.

Многие техносигнатуры основаны на нашем представлении того, как Земля выглядит сейчас, в прошлом или будущем для инопланетных наблюдателей. Техносигнатуры включают:

Радиосигналы, такие как послание Аресибо, которое было отправлено в направлении шарового звездного скопления M13 16 ноября 1974 года;

Наличие промышленных загрязнений в атмосфере планеты. Например, присутствие диоксида азота или искусственных хлорфторуглеродов (ХФУ), которые считаются признаками наличия технологически развитой цивилизации на Земле;

Большие скопления спутников вокруг планеты;

Космические инженерные сооружения вокруг экзопланет, таких как тепловые экраны или "сферы Дайсона", которые собирают солнечную энергию от местной звезды;

Места крушения зондов Луне или Марсе, которые могли быть отправлены в далеком прошлом.

Несмотря на это, ученые из NASA Goddard’s Sellers Exoplanet Environments Collaboration (SEEC) и программы NASA Exobiology утверждают, что поиск техносигнатур, скорее всего, будет успешным только при обнаружении технологически более продвинутых цивилизаций, чем люди.

"Кажется маловероятным, что цивилизации с относительно низким уровнем технологического развития войдут в контакт друг с другом, поскольку для этого потребуется либо инструменты с очень высоко чувствительностью, либо хорошо заметная инженерия. Менее развитым цивилизациям не хватает возможностей, необходимых для обнаружения других цивилизаций, если только они не построили больших, светящихся сооружений", – говорится в статье.

На данный момент у человечества пока нет инструментов, достаточно чувствительных, чтобы обнаружить другую цивилизацию путем прямых наблюдений. И это несмотря на огромный прогресс в области наших астрономических приборов за последнее десятилетие.

"Чтобы мы могли обнаруживать такие сигналы на межзвездных расстояниях с нашими нынешними возможностями, такие сигналы должны быть намного сильнее тех, что сейчас продуцирует человеческая цивилизация. Только те виды, которые создали технологию, намного масштабнее и заметнее, чем любая из наших, могут быть обнаружены людьми", – отмечают ученые.

В итоге, ученые ищут масштабные, однозначные признаки инопланетных цивилизаций, которые превзошли человечество в своем развитии.

"Идея поиска техносигнатур основана на технологиях, который сейчас есть на Земле, и возможно будут в будущем. Это не означает, что внеземная технология должна быть похожа на земную, но представление о том, какими будут человеческие технологии будущего – это то место, откуда стоит начинать", – говорит соавтор статьи Якоб Хакк-Мисра.

Следующее поколение телескопов, таких как космический телескоп Джеймса Уэбба и многие другие, также позволят впервые отслеживать биомаркеры на других планетах. При характеристике атмосферы экзопланеты телескопы смогут обнаруживать ХФУ или диоксид азота.

"Мы понятия не имеем, является ли интеллект чем-то распространенным во Вселенной или встречается крайне редко. По этой причине мы не знаем, есть ли у наших поисков хотя какие-то шансы на успех. У нас нет другого выбора, кроме как продолжать поиски", – заявил первый автор статьи Эктор Сокас-Наварро.