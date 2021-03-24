Перший контакт. У NASA вважають, що люди зможуть відшукати лише більш розвинені цивілізації

Дослідники говорять, що цивілізації з відносно низьким рівнем технологічного розвитку будуть залишатися непомітними.

У проекті SETI з пошуку позаземного життя, що фінансується NASA, вважають, що люди встановлять "перший контакт" з цивілізацією, набагато більш розвиненою, ніж наша. Про це повідомляє Forbes.

Згідно зі статтею, опублікованою в журналі Acta Astronautica, найпростіший спосіб виявити позаземні цивілізації — це пошук "техносигнатур" — ознак використання технологій або промислової діяльності в інших частинах Всесвіту.

Багато техносигнатур засновані на нашому уявленні того, як Земля виглядає зараз, у минулому або майбутньому для інопланетних спостерігачів. Техносигнатури включають:

Радіосигнали, такі як послання Аресібо, яке було відправлено в напрямку кульового зоряного скупчення M13 16 листопада 1974 року;

Наявність промислових забруднень в атмосфері планети. Наприклад, присутність діоксиду азоту або штучних хлорфторвуглеводів (ХФУ), які вважаються ознаками наявності технологічно розвинутої цивілізації на Землі;

Великі скупчення супутників навколо планети;

Космічні інженерні споруди навколо екзопланет, таких як теплові екрани або "сфери Дайсона", які збирають сонячну енергію від місцевої зірки;

Місця аварії зондів на Місяці або Марсі, які могли бути відправлені в далекому минулому.

Незважаючи на це, учені з NASA Goddard's Sellers Exoplanet Environments Collaboration (SEEC) і програми NASA Exobiology стверджують, що пошук техносигнатур, швидше всього, буде успішним тільки при виявленні технологічно більш просунутих цивілізацій, ніж люди.

"Здається малоймовірним, що цивілізації з відносно низьким рівнем технологічного розвитку увійдуть у контакт одне з одним, оскільки для цього потрібно або інструменти з дуже високою чутливістю, або добре помітна інженерія. Менш розвиненим цивілізаціям не вистачає можливостей, необхідних для виявлення інших цивілізацій, якщо тільки вони не побудували великих світлових споруд", — йдеться в статті.

Наразі в людства поки немає інструментів, досить чутливих, щоб виявити іншу цивілізацію шляхом прямих спостережень. І це незважаючи на величезний прогрес в галузі наших астрономічних приладів за останнє десятиліття.

"Щоб ми могли виявляти такі сигнали на міжзоряних відстанях з нашими нинішніми можливостями, такі сигнали повинні бути значно сильнішими за ті, що зараз продукує людська цивілізація. Тільки ті види, які створили технологію, набагато масштабніші і помітніші, ніж будь-яка з наших, можуть бути виявлені людьми", — зазначають учені.

У підсумку вчені шукають масштабні, однозначні ознаки інопланетних цивілізацій, які перевершили людство у своєму розвитку.

"Ідея пошуку техносигнатур заснована на технологіях, які зараз є на Землі, і можливо будуть у майбутньому. Це не означає, що позаземна технологія повинна бути схожа на земну, але уявлення про те, якими будуть людські технології майбутнього — це те місце, звідки варто починати", — говорить співавтор статті Якоб Хакк-Місра.

Наступне покоління телескопів, таких як космічний телескоп Джеймса Вебба і багато інших, також дозволять вперше відстежувати біомаркери на інших планетах. При характеристиці атмосфери екзопланети телескопи зможуть виявляти ХФУ або діоксид азоту.

"Ми поняття не маємо, чи є інтелект чимось поширеним у Всесвіті, чи зустрічається вкрай рідко. З цієї причини ми не знаємо, чи є в наших пошуків хоч якісь шанси на успіх. У нас немає іншого вибору, окрім як продовжувати пошуки", — заявив перший автор статті Ектор Сокас-Наварро.