Путешествие в прошлое. Ученые воссоздали облик отца Тутанхамона (фото)

Эксперты считают, что скелет, найденный в гробнице KV 55, принадлежит фараону Эхнатону, который согласно анализу ДНК был отцом Тутанхамона.

С помощью цифровой реконструкции, ученые представили лицо древнеегипетского фараона, который, скорее всего, был отцом Тутанхамона. Однако несмотря на это, давние вопросы о его личности остаются загадкой, пишет Live Science.

Останки фараона были найдены в 1907 году в египетской Долине царей в гробнице KV 55, всего в нескольких метрах от усыпальницы Тутанхамона.

Более чем через столетие после открытия гробницы генетический анализ показал, что найденный скелет принадлежал биологическому отцу Тутанхамона, а другие улики в гробнице указывают на то, что этим человеком был Эхнатон, правивший с 1353 до 1335 г. до н. э. и был первым царем, который ввел монотеизм в Египте.

[ + – ] Лицевые мышцы и связки были смоделированы в цифровом виде. Фото: FAPAB Research Center

Тем не менее некоторые эксперты оспаривают эти выводы, утверждая, что истинная личность усопшего все еще остается неопределенной.

Реконструкция, на разработку которой ушли месяцы, была создана учеными из Исследовательского центра судебной антропологии, палеопатологии и биоархеологии (FAPAB) на Сицилии. Они тесно сотрудничали с Сисеро Мораисом, 3D-криминалистом из Бразилии, который известен своими работами по реконструкции лиц из далекого прошлого.

"Во время реконструкции ученые использовали так называемый манчестерский метод, во время которого лицевые мышцы и связки моделируются на модели черепа в соответствии с правилами анатомии. Поверх помещается кожа, а толщина тканей — средние значения, которые были определены с помощью научных методов", — рассказал Франческо Галасси, директор и соучредитель FAPAB.

При создании реконструкции исследователи ссылались на огромное количество данных о KV 55, включая записи предыдущих физических обследований черепа, подробные измерения, масштабированные фотографии и рентгеновские снимки скелета.

Темное прошлое

Эхнатон взошел на трон, приняв новое имя Аменхотеп IV, означающее "Слуга Атона" (Антон — египетский бога солнца). Затем, чтобы установить монотеистическое поклонение Атону, он занялся ликвидацией духовенства, которое служило египетскому пантеону богов.

Археологи нашли скелет в неукрашенной гробнице, на кирпичах которой были выгравированы магические заклинания с именем Эхнатона. Другой гроб и канопы — сосуды для хранения мумифицированных органов, содержали останки женщины по имени Кийа, которая была идентифицирована как наложница Эхнатона.

[ + – ] Когда археологи раскопали тело в 1907 году, мумия рассыпалась в пыль. Сегодня остались только кости. Фото: FAPAB Research Center

Найденное археологами тело было мумифицировано, но сохранившаяся плоть распалась при поднятии экскаватором, оставив после себя только скелет. Исходя из предметов в гробнице и пола скелета, некоторые археологи пришли к выводу, что он должен принадлежать Эхнатону. Однако анализ зубов и костей показал, что мужчина был моложе, чем предполагали специалисты.

По словам Галасси, когда он умер, ему было около 26 лет, а, возможно, всего от 19 до 22 лет, тогда как записи показывают, что Эхнатон правил 17 лет, и в течение первого года своего правления у него родилась дочь.

Фото: Graham Smith/flickr

"Некоторые археологи считают, что он начал свое правление не в детстве, а в юности. Другие предполагают, что скелет и вовсе мог принадлежать не ему, а его младшему брату Сменхкаре. Однако у нас нет никаких доказательств того, что этот брат вообще существовал", — отмечает Галасси.

Сегодня Сменхкара чаще всего считается не реальным человеком, а вымышленной личностью царицы Нефертити, которая, возможно, приняла это имя, когда взошла на трон после смерти Эхнатона.

Фото: Hamid L. Hadidi/flickr

Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA, генетический анализ показал, что скелет принадлежал сыну Аменхотепа III, отцу Тутанхамона, приведя больше свидетельств того, что он принадлежал Эхнатону.

Тем не менее этот вывод также не лишен противоречий, поскольку генетические данные для египетских мумий могут быть "осложнены" тем фактом, что кровосмешение между братьями и сестрами было обычной практикой в королевских династиях того времени.