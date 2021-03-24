Подорож у минуле. Учені відтворили обличчя батька Тутанхамона (фото)

Експерти вважають, що скелет, знайдений у гробниці KV 55, належить фараонові Ехнатону, який згідно з аналізом ДНК був батьком Тутанхамона.

За допомогою цифрової реконструкції вчені представили обличчя давньоєгипетського фараона, який, швидше всього, був батьком Тутанхамона. Однак незважаючи на це, давні питання про його особистість залишаються загадкою, пише Live Science.

Останки фараона були знайдені в 1907 році в єгипетській Долині царів у гробниці KV 55, усього в декількох метрах від усипальниці Тутанхамона.

Більш ніж через сторіччя після відкриття гробниці генетичний аналіз показав, що знайдений скелет належав біологічному батькові Тутанхамона, а інші докази в гробниці вказують на те, що цією людиною був Ехнатон, котрий правив з 1353 до 1335 р. до н.е. і був першим царем, який ввів монотеїзм у Єгипті.

[ + – ] Лицьові м'язи і сухожилля були змодельовані в цифровому вигляді. Фото: FAPAB Research Center

Проте деякі експерти ставлять під сумнів ці висновки, стверджуючи, що справжнє особистість покійного все ще залишається невизначеною.

Реконструкція, на розробку якої пішли місяці, була створена вченими з Дослідницького центру судової антропології, палеопатології і біоархеології (FAPAB) на Сицилії. Вони тісно співпрацювали із Сісеро Мораїсом, 3D-криміналістом з Бразилії, який відомий своїми роботами з реконструкції облич з далекого минулого.

"Під час реконструкції вчені використовували так званий манчестерський метод, під час якого лицьові м'язи і сухожилля моделюються на моделі черепа відповідно до правил анатомії. Поверх поміщається шкіра, а товщина тканин — середні значення, які були визначені за допомогою наукових методів", — розповів Франческо Галассі, директор і співзасновник FAPAB.

При створенні реконструкції дослідники посилалися на величезну кількість даних про KV 55, включаючи записи попередніх фізичних обстежень черепа, детальні вимірювання, масштабовані фотографії та рентгенівські знімки скелета.

Темне минуле

Ехнатон зійшов на трон, прийнявши нове ім'я Аменхотеп IV, що означає "Слуга Атона" (Антон — єгипетський бога сонця). Потім, щоб встановити монотеїстичне поклоніння Атону, він зайнявся ліквідацією духовенства, яке служило єгипетському пантеону богів.

Археологи знайшли скелет в неприкрашеній гробниці, на цеглі якої були вигравіювані магічні заклинання з ім'ям Ехнатона. Іншв труна і канопи — судини для зберігання муміфікованих органів, містили останки жінки на ім'я Кия, яка була ідентифікована як наложниця Ехнатона.

[ + – ] Коли археологи розкопали тіло в 1907 році, мумія розсипалася на порох. Сьогодні залишилися тільки кістки. Фото: FAPAB Research Center

Знайдене археологами тіло було муміфікованим, але збереглася плоть, яка розпалася при піднятті екскаватором, залишивши після себе тільки скелет. Виходячи з предметів у гробниці і статі скелета, деякі археологи дійшли висновку, що він повинен належати Ехнатону. Однак аналіз зубів і кісток показав, що чоловік був молодший, ніж припускали фахівці.

За словами Галассі, коли він помер, йому було близько 26 років, а, можливо, усього від 19 до 22 років, тоді як записи показують, що Ехнатон правив 17 років, і протягом першого року свого правління в нього народилася дочка.

Фото: Graham Smith/flickr

"Деякі археологи вважають, що він почав своє правління не в дитинстві, а в юності. Інші припускають, що скелет і зовсім міг належати не йому, а його молодшому брату Сменхкару. Однак у нас немає ніяких доказів того, що цей брат взагалі існував", — зазначає Галассі.

Сьогодні Сменхкар найчастіше вважається не реальною людиною, а вигаданим обличчям цариці Нефертіті, яка, можливо, прийняла це ім'я, коли зійшла на трон після смерті Ехнатона.

Фото: Hamid L. Hadidi/flickr

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі JAMA, генетичний аналіз показав, що скелет належав синові Аменхотепа III, батька Тутанхамона, навівши більше свідчень того, що він належав Ехнатону.

Проте цей висновок також не позбавлений протиріч, оскільки генетичні дані для єгипетських мумій можуть бути "ускладнені" тим фактом, що кровозмішення між братами і сестрами було звичайною практикою в королівських династіях того часу.