В Китае нашли жертвенные ямы с тысячелетними артефактами неизвестной цивилизации

Раскопки в провинции Сычуань ведутся с 2019 года, но пока исследовано только шесть жертвенных ям из восьми

Китайские археологи, которые проводят раскопки в провинции Сычуань, объявили о бесценных находках, которые были обнаружены в жертвенных ямах. Об этом пишет Xinhua.

Всего в шести ямах прямоугольной формы нашли более двух тысяч предметов. Среди них церемониальная золотая маска, бронзовая статуя, украшенная изображениями зверей и еще одна статуя, которая уже получила название "Большой рот".

[ + – ] Статуя в человеческий рост [ + – ] Статуя, прозванная "Большой рот"

Считается, что маска весом в полкилограмма, была изготовлена специально для жертвоприношения, так как она оказалась слишком велика, чтобы ее мог носить человек.

[ + – ] Золотая жертвенная маска

Возраст найденных артефактов – более трех тысяч лет, однако какая именно цивилизация их сотворила, пока неизвестно. Изготовлены они из золота, бронзы, нефрита и слоновой кости. Более того, одна из ям полностью заполнена необработанными слоновьими бивнями. А некоторые предметы были обернуты в шелк, которые в то время, как считают ученые, имел сакральное значение и "служил средством связи между небом, землей, человеком и богами".

[ + – ] Жертвенная яма, заполненная слоновьими бивнями [ + – ] Бронзовые артефакты, украшенные драконами

Раскопки в местности Саньсиндуй начались еще в 1929 году. Тогда крестьянин, вскапывая поле, нашел целую россыпь нефритовых украшений. В 1986 году археологи наткнулись на две жертвенные ямы, заполненные украшениями и статуями. А в 2019 году была найдена еще одна яма, а в 2020 археологам удалось отыскать еще пять. Две еще только предстоит исследовать.

А найденные жертвенные предметы заметно отличались о всех тех, которые находили в Китае ранее. Так что археологи предположили, что перед ними артефакты неизведанной древней цивилизации с интереснейшей культурой.

[ + – ] Раскопки одной из жертвенных ям/Все фото: Xinhua

Древнее поселение Саньсидуй расположено на берегу реки Янцзы и огорожено рвами и земляными валами. Создатели этой культуры обладали развитой технологией литья бронзы, а также строили ирригационные сооружения. Возможны культурные связи с культурой Банчанг (Таиланд), а также с культурами бассейна Хуанхэ (эпохи Ся и Шан). Примечателен облик статуэток и масок, который изображает узколицых людей с большим носом и большими глазами. Данные археологических раскопок указывают на то, что укрепления в поселении Саньсиндуй были построены около 1300 г. до н. э.

Ученые предполагают, что, возможно, наткнулись на свидетельства существования существовавшего здесь во II—I тыс. до н. э. полулегендарного царства Шу. Население Шу не знало развитой письменности и, по-видимому, пользовалось пиктографией. В поздних китайских мифах упоминается княжество Шу и его первый правитель. Княжества Ба и Шу были завоеваны империей Цинь в 316 году до н. э.