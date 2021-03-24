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У Китаї знайшли жертовні ями з тисячолітніми артефактами невідомої цивілізації

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Розкопки однієї з жертовних ям, саньсідуй
Фото: Xinhua | Розкопки однієї з жертовних ям у Саньсіндуї

Розкопки в провінції Сичуань проводяться з 2019 року, але поки досліджено лише шість жертовних ям з восьми

Китайські археологи, які проводять розкопки в провінції Сичуань, оголосили про безцінні знахідки, які були виявлені в жертовних ямах. Про це пише Xinhua.

Усього в шести ямах прямокутної форми знайшли понад дві тисячі предметів. Серед них церемоніальна золота маска, бронзова статуя, прикрашена зображеннями звірів і ще одна статуя, яка вже отримала назву "Великий рот".

бронзова статуя, саньсідуй
Статуя людського зросту
великий рот, саньсідуй
Статуя, названа "Великий рот"

Вважається, що півкілограмова маска була виготовлена спеціально для жертвопринесення, оскільки вона виявилася занадто велика, щоб її могла носити людина.

золота маска, саньсідуй
Золота жертовна маска

Вік знайдених артефактів — понад три тисячі років, проте яка саме цивілізація їх створила, поки невідомо. Виготовлені вони із золота, бронзи, нефриту і слонової кістки. Більше того, одна з ям повністю заповнена необробленими слонячими бивнями. А деякі предмети були обгорнуті в шовк, який у той час, як вважають учені, мав сакральне значення і "служив засобом звʼязку між небом, землею, людиною і богами".

Розкопки однієї з жертовних ям, саньсідуй
Жертовна яма, заповнена слонячими бивнями
Розкопки однієї з жертовних ям, саньсідуй
Бронзові артефакти, прикрашені драконами

Розкопки в місцевості Саньсіндуй почалися ще в 1929 році. Тоді селянин, скопуючи поле, знайшов цілий розсип нефритових прикрас. У 1986 році археологи наткнулися на дві жертовні ями, заповнені прикрасами і статуями. У 2019 році була знайдена ще одна яма, а у 2020 археологам вдалося відшукати ще пʼять. Дві ще треба досліджувати.

А знайдені жертовні предмети помітно відрізнялися від усіх тих, які знаходили в Китаї раніше. Тому археологи припустили, що перед ними артефакти незвіданої давньої цивілізації з надзвичайно цікавою культурою.

Розкопки однієї з жертовних ям/Всі фото: Xinhua
Розкопки однієї з жертовних ям/Всі фото: Xinhua

Стародавнє поселення Саньсідуй розташоване на березі річки Янцзи й обгороджене ровами і земляними валами. Творці цієї культури володіли розвиненою технологією лиття бронзи, а також будували іригаційні споруди. Можливі культурні звʼязки з культурою Банчанг (Таїланд), а також з культурами басейну Хуанхе (епохи Ся і Шан). Примітний вигляд статуеток і масок, який зображує вузьколицих людей з великим носом і великими очима. Дані археологічних розкопок вказують на те, що будови в поселенні Саньсіндуй були побудовані близько 1300 р. до н.е.

Учені припускають, що, можливо, натрапили на докази існування напівлегендарного царства Шу II-I тис. до н. е.. Населення Шу не знало розвиненої писемності і, мабуть, користувалося піктографією. У пізніх китайських міфах згадується князівство Шу і його перший правитель. Князівства Ба і Шу були завойовані імперією Цинь у 316 році до н. е.