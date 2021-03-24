У Китаї знайшли жертовні ями з тисячолітніми артефактами невідомої цивілізації

Розкопки в провінції Сичуань проводяться з 2019 року, але поки досліджено лише шість жертовних ям з восьми

Китайські археологи, які проводять розкопки в провінції Сичуань, оголосили про безцінні знахідки, які були виявлені в жертовних ямах. Про це пише Xinhua.

Усього в шести ямах прямокутної форми знайшли понад дві тисячі предметів. Серед них церемоніальна золота маска, бронзова статуя, прикрашена зображеннями звірів і ще одна статуя, яка вже отримала назву "Великий рот".

[ + – ] Статуя людського зросту [ + – ] Статуя, названа "Великий рот"

Вважається, що півкілограмова маска була виготовлена спеціально для жертвопринесення, оскільки вона виявилася занадто велика, щоб її могла носити людина.

[ + – ] Золота жертовна маска

Вік знайдених артефактів — понад три тисячі років, проте яка саме цивілізація їх створила, поки невідомо. Виготовлені вони із золота, бронзи, нефриту і слонової кістки. Більше того, одна з ям повністю заповнена необробленими слонячими бивнями. А деякі предмети були обгорнуті в шовк, який у той час, як вважають учені, мав сакральне значення і "служив засобом звʼязку між небом, землею, людиною і богами".

[ + – ] Жертовна яма, заповнена слонячими бивнями [ + – ] Бронзові артефакти, прикрашені драконами

Розкопки в місцевості Саньсіндуй почалися ще в 1929 році. Тоді селянин, скопуючи поле, знайшов цілий розсип нефритових прикрас. У 1986 році археологи наткнулися на дві жертовні ями, заповнені прикрасами і статуями. У 2019 році була знайдена ще одна яма, а у 2020 археологам вдалося відшукати ще пʼять. Дві ще треба досліджувати.

А знайдені жертовні предмети помітно відрізнялися від усіх тих, які знаходили в Китаї раніше. Тому археологи припустили, що перед ними артефакти незвіданої давньої цивілізації з надзвичайно цікавою культурою.

[ + – ] Розкопки однієї з жертовних ям/Всі фото: Xinhua

Стародавнє поселення Саньсідуй розташоване на березі річки Янцзи й обгороджене ровами і земляними валами. Творці цієї культури володіли розвиненою технологією лиття бронзи, а також будували іригаційні споруди. Можливі культурні звʼязки з культурою Банчанг (Таїланд), а також з культурами басейну Хуанхе (епохи Ся і Шан). Примітний вигляд статуеток і масок, який зображує вузьколицих людей з великим носом і великими очима. Дані археологічних розкопок вказують на те, що будови в поселенні Саньсіндуй були побудовані близько 1300 р. до н.е.

Учені припускають, що, можливо, натрапили на докази існування напівлегендарного царства Шу II-I тис. до н. е.. Населення Шу не знало розвиненої писемності і, мабуть, користувалося піктографією. У пізніх китайських міфах згадується князівство Шу і його перший правитель. Князівства Ба і Шу були завойовані імперією Цинь у 316 році до н. е.