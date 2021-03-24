Ученые представили детализированные изображения ближайших карликовых галактик (фото)

Международная команда астрономов показала изысканные изображения Больших и Малых Магеллановых Облаков, сделанных при помощи DECam камеры.

Новые, потрясающе детализированные изображения Больших и Малых Магеллановых Облаков могут полностью изменить представление ученых о звездах, находящихся в этих двух карликовых галактиках, пишет Live Science.

Большое и Малое Магеллановы облака — это пара карликовых галактик, которые соседствуют с нашим Млечным Путем. Их близость позволяет астрономам исследовать то, как они формируются. Важно отметить, что Магеллановы Облака все еще активно и быстро образуют звезды.

Эти новые изображения являются частью второго набора данных из Survey of the Magellanic Stellar History (SMASH), самого обширного на сегодняшний день обзора Магеллановых Облаков. Эти данные включают примерно 4 млрд. измерений 360 объектов с помощью камеры темной энергии (DECam) в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили.

[ + – ] Новые изображения показывают детальный вид Большого Магелланова Облака, который мы когда-либо видели. Фото: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/SMASH/D. Nidever/Travis Rector/Mahdi Zamani/Davide de Martin

"Эти невероятные разноцветные изображения дают нам представление о 13-миллиардной истории звездообразования в галактиках Млечного Пути", — рассказал Глен Лэнгстон, сотрудник программы Национального научного фонда.

В недавнем исследовании основное внимание эксперты уделили центральным и наиболее сложным областям Магеллановых Облаков. Они создают для астрономов небольшие трудности, так как их структуры находятся настолько близко к нашей галактике, что покрывают большую площадь неба.

Обширное поле зрения DECam проделало сложную работу по картографированию объектов, расположенных близко к нам, и позволило уловить детали некоторых из самых интересных частей Магеллановых Облаков.

[ + – ] Благодаря камере темной энергии (DECam) астрономы теперь имеют лучший широкоугольный вид Малого Магелланова Облака. Фото: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/SMASH/D. Nidever/Travis Rector/Mahdi Zamani/Davide de Martin

Среди новых данных также есть свидетельства того, что в недавнем прошлом две галактики столкнулись друг с другом, вызвав тем самым новый всплеск интенсивного звездообразования.

В долгосрочной перспективе астрономы SMASH надеются использовать информацию об истории звездообразования в Магеллановых Облаках, для создания "фильма", который расскажет о том, как эти галактики эволюционировали с течением времени. А также планируют попросить исследователей-любителей помочь найти звездные скопления и измерить содержание металлов в звездах этих галактик.