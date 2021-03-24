Вчені представили деталізовані зображення найближчих карликових галактик (фото)

Міжнародна команда астрономів показала вишукані зображення Великих і Малих Магелланових Хмар, зроблених за допомогою DECam камери.

Нові, приголомшливо деталізовані зображення Великих і Малих Магелланових Хмар можуть повністю змінити уявлення вчених про зірки, що знаходяться у цих двох карликових галактиках, пише Live Science.

Велика і Мала Магелланові хмари — це пара карликових галактик, які є сусідами з нашим Чумацьким Шляхом. Їх близькість дозволяє астрономам досліджувати те, як вони формуються. Важливо зазначити, що Магелланові Хмари все ще активно і швидко утворюють зірки.

Ці нові зображення є частиною другого набору даних з Survey of the Magellanic Stellar History (SMASH), найбільшого на сьогодні огляду Магелланових Хмар. Ці дані включають приблизно 4 млрд вимірювань 360 об'єктів за допомогою камери темної енергії (DECam) у Міжамериканській обсерваторії Серро-Тололо у Чилі.

[ + – ] Нові зображення показують детальний вид Великої Магелланової Хмари, який ми коли-небудь бачили. Фото: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/SMASH/D. Nidever/Travis Rector/Mahdi Zamani/Davide de Martin

"Ці неймовірні різнокольорові зображення дають нам уявлення про 13-мільярдну історію зореутворення в галактиках Чумацького Шляху", — розповів Глен Ленгстон, співробітник програми Національного наукового фонду.

У нещодавньому дослідженні основну увагу експерти приділили центральним і найбільш складним областям Магелланових Хмар. Вони створюють для астрономів невеликі труднощі, оскільки їх структури знаходяться настільки близько до нашої галактики, що покривають велику площу неба.

Широке поле зору DECam виконало складну роботу з картографування об'єктів, розташованих близько до нас, і дозволило вловити деталі деяких з найбільш цікавих частин Магелланових Хмар.

[ + – ] Завдяки камері темної енергії (DECam) астрономи тепер мають кращий ширококутний вид Малої Магелланової Хмари. Фото: CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/SMASH/D. Nidever/Travis Rector/Mahdi Zamani/Davide de Martin

Серед нових даних також є свідчення того, що у недавньому минулому дві галактики зіткнулися одна з одною, викликавши тим самим новий сплеск інтенсивного зореутворення.

У довгостроковій перспективі астрономи SMASH сподіваються використовувати інформацію про історію зореутворення у Магелланових хмарах, для створення "фільму", який розповість про те, як ці галактики еволюціонували з плином часу. А також планують попросити дослідників-любителів допомогти знайти зоряні скупчення і виміряти вміст металів у зірках цих галактик.