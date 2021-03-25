Причудливый пончик. Астрономы получили новые снимки сверхмассивной черной дыры M87 (фото)

Ученые смогли увидеть магнитные поля на самом краю черной дыры.

Коллаборация Event Horizon Telescope (EHT), которая ранее сделала первые в истории снимки черной дыры, продолжает открывать ее особенности. Об этом сообщает SciTechDaily.

Речь идет о сверхмассивной черной дыре, расположенной в центре галактики Messier 87 (М87) в созвездии Девы. В новом исследовании ученые выяснили, как найденная ранее черная дыра выглядит в поляризованном свете. Отмечается, что астрономы впервые смогли измерить поляризацию, сигнатуру магнитных полей, так близко к краю черной дыры.

Новые наблюдения являются ключом к объяснению того, как галактика M87, расположенная на расстоянии 55 млн световых лет, может запускать из своего ядра энергетические струи.

"Сейчас мы видим важное свидетельство, позволяющее понять, как магнитные поля ведут себя вокруг черных дыр и как активность в такой компактной области космоса может приводить в движение мощные струи, простирающиеся далеко за пределы галактики", – говорит координатор группы EHT из Университета Неймегена Моника Мосцибродзка.

10 апреля 2019 года ученые опубликовали первое в истории изображение черной дыры, на котором была обнаружена яркая кольцевая структура с темной центральной областью – тень черной дыры. С тех пор коллаборация ученых со всего мира подробнее изучила данные о сверхмассивном объекте. Они обнаружили, что значительная часть света вокруг черной дыры M87 поляризована.

Свет становится поляризованным, когда он проходит через определенные фильтры, такие как линзы солнцезащитных очков, или когда он рождается в горячих областях космоса, где присутствуют магнитные поля. В частности, поляризация позволяет астрономам наносить на карту силовые линии магнитного поля, присутствующие на внутреннем крае черной дыры.

Фото: EHT Collaboration

"Недавно опубликованные поляризованные изображения являются ключом к пониманию того, как магнитное поле позволяет черной дыре "пожирать" материю и запускать мощные струи", – говорит член коллаборации EHT, научный сотрудник NASA Hubble Эндрю Чейл.

[ + – ] Три изображения центральной области галактики Messier 87 (M87) в поляризованном свете Фото: EHT Collaboration

Яркие струи энергии и вещества выбрасываются из ядра M87 более чем на 5 тыс. световых лет. Большая часть вещества, расположенного близко к краю черной дыры, падает внутрь. Но некоторые частицы вылетают всего за несколько мгновений до того, как будут схвачены черной дырой и уносятся далеко в космос в виде струй.

"Наблюдения показывают, что магнитные поля на краю черной дыры достаточно сильны, чтобы отталкивать горячий газ и помогать ему противостоять гравитации. Только газ, который движется по спирали через магнитное поле, может попадать внутрь к горизонту событий", – объясняет координатор рабочей EHT из Колорадского университета Джейсон Декстер.

Чтобы наблюдать за сердцем галактики M87, ученые объединили восемь телескопов по всему миру. Сперва это позволило команда увидеть тень черной дыры и световое кольцо вокруг нее, а новое изображение в поляризованном свете показало, что это кольцо намагничено.

"Мы ожидаем, что будущие наблюдения EHT более точно покажут структуру магнитного поля вокруг черной дыры и расскажут больше о поведении горячего газа в этом регионе", – заключил член коллаборации EHT Джонгхо Пак.