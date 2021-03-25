Химерний пончик. Астрономи отримали нові знімки надмасивної чорної діри M87 (фото)

Вчені змогли побачити магнітні поля на краю чорної діри.

Колаборація Event Horizon Telescope (EHT), яка раніше зробила перші в історії знімки чорної діри, продовжує відкривати її особливості. Про це повідомляє SciTechDaily.

Йдеться про надмасивну чорну діру, розташовану в центрі галактики Messier 87 (М87) у сузір'ї Діви. У новому дослідженні вчені з'ясували, як знайдена раніше чорна діра виглядає в поляризованому світлі. Зазначається, що астрономи вперше змогли виміряти поляризацію, сигнатуру магнітних полів, так близько до краю чорної діри.

Нові спостереження є ключем до пояснення того, як галактика M87, розташована на відстані 55 мільйонів світлових років, може запускати зі своєї ядра енергетичні потоки.

"Зараз ми бачимо важливе свідчення, що дозволяє зрозуміти, як магнітні поля поводяться навколо чорних дір і як активність в такій компактній частині космосу може приводити в рух потужні струмені, що тягнуться далеко за межі галактики", — говорить координаторка групи EHT з Університету Неймегену Моніка Мосцібродзка.

10 квітня 2019 року вчені опублікували перше в історії зображення чорної діри, на якому була зафіксована яскрава кільцева структура з темною центральною частиною — тінь чорної діри. З тих пір колаборація вчених з усього світу докладніше вивчила дані про надмасивний об'єкт. Вони зʼясували, що значна частина світла навколо чорної діри M87 поляризована.

Світло стає поляризованим, коли воно проходить через певні фільтри, такі як лінзи сонцезахисних окулярів, або коли воно народжується в гарячих частинах космосу, де є магнітні поля. Зокрема, поляризація дозволяє астрономам наносити на карту силові лінії магнітного поля, присутні на внутрішньому краї чорної діри.

Фото: черная дыра

"Нещодавно опубліковані поляризовані зображення є ключем до розуміння того, як магнітне поле дозволяє чорній дірі "пожирати" матерію і запускати потужні струмені", — говорить член колаборації EHT, науковий співробітник NASA Hubble Ендрю Чейл.

[ + – ] Три зображення центральної частини галактики Messier 87 (M87) у поляризованому світлі Фото: черная дыра

Яскраві струмені енергії та речовини викидаються з ядра M87 більш ніж на 5 тис. світлових років. Велика частина речовини, розташованого близько до краю чорної діри, падає всередину. Але деякі частинки вилітають усього за кілька миттєвостей до того, як будуть схоплені чорною дірою і несуться далеко в космос у вигляді струменів.

"Спостереження показують, що магнітні поля на краю чорної діри досить сильні, щоб відштовхувати гарячий газ і допомагати йому протистояти гравітації. Тільки газ, який рухається по спіралі через магнітне поле, може потрапляти всередину до горизонту подій", — пояснює координатор робочої EHT із Колорадського університету Джейсон Декстер.

Щоб спостерігати за серцем галактики M87, вчені об'єднали вісім телескопів по всьому світу. Спершу це дозволило команді побачити тінь чорної діри і світлове кільце навколо неї, а нове зображення в поляризованому світлі показало, що це кільце намагнічене.

"Ми очікуємо, що майбутні спостереження EHT більш точно покажуть структуру магнітного поля навколо чорної діри і розкажуть більше про поведінку гарячого газу в цьому регіоні", — підсумував член колаборації EHT Джонгхо Пак.