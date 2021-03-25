Телескоп Hubble увидел, как на Сатурне завершилось 7-летнее лето и началась осень (фото)

Исследователи наблюдали за изменениями сезонов на шестой планете от Солнца.

Телескоп Hubble запечатлел, как на Сатурне завершилось долго лето и началась осень. Об этом сообщает Space.com.

По словам ученых, смена сезонов на планетах возможна, когда их ось наклонена, как у Земли и Сатурна. Но существует большая разница в продолжительности этих сезонов. Земле требуется один год, чтобы сделать круг вокруг Солнца, в течение которого на планете меняются сезоны. Но Сатурну, шестой планете от Солнца, необходимо 29 земных лет, чтобы один раз обойти звезду. Поэтому Сатурну требуется примерно 7 земных лет, чтобы сменить один сезон на другой.

К счастью, у таких космических миссий, как Cassini и космический телескоп Hubble, было достаточно времени, чтобы наблюдать сезонные изменения на Сатурне.

Члены команды Hubble опубликовали новые изображения, которые показывают различия в оттенках облаков Сатурна за последние несколько земных лет. Изображения были сделаны телескопом в 2018, 2019 и 2020 года, где северное полушарие Сатурна переживает летний сезон и приближается к осени. В это же время, в южном полушарии Сатурна была зима (наступила весна).

Фото: NASA/ESA/STScI/A. Simon/R. Roth

"Мы обнаружили небольшие изменения цвета от года к года, а также высоты облаков и скорости ветров. Неудивительно, что изменения не огромны, поскольку мы наблюдаем за небольшой частью года Сатурна", – говорит планетолог из NASA Эми Саймон.

Данные телескопа Hubble показывают, что с 2018 по 2020 годы яркость экватора увеличилась примерно на 5-10%, а некоторые полосы облаков, которые были видны в определенные годы, исчезли.

По данным NASA, скорость ветра также изменилась. Согласно сообщению, когда Cassini наблюдал за Сатурном в период с 2004 по 2009 годы, ветры у экватора неслись со скоростью примерно 1300 км/ч.

В 2018 году экваториальная скорость ветра стала намного выше, примерно 1600 км/ч. Однако в 2019 и 2020 годы Hubble обнаружил, что скорость ветра снова упала до 1300 км/ч.