Телескоп Hubble побачив, як на Сатурні завершилося 7-річне літо й почалася осінь (фото)

Дослідники спостерігали за змінами сезонів на шостій планеті від Сонця.

Телескоп Hubble сфотографував, як на Сатурні завершилося довге літо й почалася осінь. Про це повідомляє Space.com.

За словами вчених, зміна сезонів на планетах можлива, коли їхня вісь нахилена, як у Землі та Сатурна. Але існує велика різниця в тривалості цих сезонів. Землі потрібно один рік, щоб зробити коло навколо Сонця, протягом якого на планеті змінюються сезони. Але Сатурну, шостій планеті від Сонця, необхідно 29 земних років, щоб один раз обійти зірку. Тому Сатурну потрібно приблизно 7 земних років, щоб змінити один сезон на інший.

На щастя, у таких космічних місій, як Cassini та космічного телескопу Hubble, було достатньо часу, щоб спостерігати сезонні зміни на Сатурні.

Члени команди Hubble опублікували нові зображення, які показують відмінності у відтінках хмар Сатурна за останні кілька земних років. Зображення були зроблені телескопом у 2018, 2019 і 2020 році, де північна півкуля Сатурна переживає літній сезон і наближається до осені. У цей же час, у південній півкулі Сатурна була зима (настала весна).

Фото: Сатурн

"Ми зафіксували невеликі зміни кольору від року до року, а також висоти хмар і швидкості вітрів. Не дивно, що зміни не величезні, оскільки ми спостерігаємо за невеликою частиною року Сатурна", — говорить планетолог із NASA Емі Саймон.

Дані телескопа Hubble показують, що з 2018 по 2020 роки яскравість екватора збільшилася приблизно на 5-10%, а деякі смуги хмар, які були видні в певні роки, зникли.

За даними NASA, швидкість вітру також змінилася. Згідно з повідомленням, коли Cassini спостерігав за Сатурном у період із 2004 по 2009 роки, вітри біля екватору мчали зі швидкістю приблизно 1 300 км/год.

У 2018 році екваторіальна швидкість вітру стала набагато вищою, приблизно 1 600 км/год. Однак у 2019 і 2020 роки Hubble зафіксував, що швидкість вітру знову впала до 1 300 км/год.