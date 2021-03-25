В Великобритании обнаружили один из первых мемов в истории человечества

Находка представляется собой молящегося рыцаря, выходящего из раковины улитки, на козле.

Мемы стали повседневной частью жизни современного человека. Сегодня каждый делится забавными и развлекательными картинками, видео и гифками. Тем не менее средневековые люди тоже любили шутить, о чем свидетельствует новая находка ученых, пишет CNN.

Причудливый и своеобразный артефакт, изображающий человека, выходящего из раковины улитки, на спине козы, был обнаружен в Понтефракте, Западный Йоркшир.

Этот предмет датируется 1200-1350 гг. н.э., и эксперты Британского музея полагают, что необычная находка могла быть формой средневекового мема.

На артефакте изображен мужчина-рыцарь нормандского стиля, со шлемом и туникой с длинными рукавами. Одна его нога вытянута вперед, словно он выходит из раковины, а руки сложены вместе так, будто он молится.

По данным музея, в рукописях этого периода нередко встречаются вооруженные рыцари, сражающиеся с улитками, которые часто использовались как символ трусости, а победа рыцаря предполагала победу добра над злом.

"Однако эта теория не объясняет более комичное слияние мужчины и улитки. Это может свидетельствовать о том, что первоначальное значение "добро против зла" превратилось в сатирические коннотации, культурный феномен, который означает, что мы можем рассматривать эту находку как ранний мем", — отмечает Беверли Ненк, куратор Отдела памятников средневековья Британского музея.

Образ молящегося рыцаря, выходящего из раковины улитки на козле, подразумевает элемент пародии. Это может быть сатирической отсылкой на трусливое или не рыцарское поведение противников в бою, или пародией на высшие или рыцарские классы.

"Эту необычную серебряную вещицу длиной 21,7 мм и шириной 16,8 мм, возможно, когда-то прикрепляли к кожаному ремню или носили как значок", — подытожили эксперты.