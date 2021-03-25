У Великобританії знайшли один із перших мемів в історії людства

Знахідка являє собою лицаря, який молиться і виходить з раковини равлика, на цапі.

Меми стали повсякденною частиною життя сучасної людини. Сьогодні кожен ділиться кумедними і розважальними картинками, відео та гіфками. Проте середньовічні люди теж любили жартувати, про що свідчить нова знахідка вчених, пише CNN.

Химерний і своєрідний артефакт, що зображає людину, яка виходить з раковини равлика, на спині кози, був знайдений в Понтефракті, Західний Йоркшир.

Цей предмет датується 1200-1350 рр. н. е., й експерти Британського музею вважають, що незвичайна знахідка могла бути формою середньовічного мему.

На артефакті зображений чоловік-лицар нормандського стилю, із шоломом і тунікою з довгими рукавами. Одна його нога витягнута вперед, немов він виходить з раковини, а руки складені разом так, ніби він молиться.

За даними музею, у рукописах цього періоду нерідко трапляються збройні лицарі, які борються з равликами, які часто використовувалися як символ боягузтва, а перемога лицаря передбачала перемогу добра над злом.

"Однак ця теорія не пояснює більш комічне злиття чоловіка й равлика. Це може свідчити про те, що первинне значення "добро проти зла" перетворилося на сатиричні конотації, культурний феномен, який означає, що ми можемо розглядати цю знахідку як ранній мем", — зазначає Беверлі Ненк, куратор Відділу пам'яток середньовіччя Британського музею.

Образ лицаря, який молиться і виходить з раковини равлика на цапі, сприймається як елемент пародії. Це може бути сатиричне відсилання на боягузливу або не лицарську поведінку супротивників у бою, або пародією на вищі або лицарські класи.

"Цю незвичайну срібну штучку довжиною 21,7 мм і шириною 16,8 мм, можливо, колись прикріплювали до шкіряного ременя або носили як значок", — підсумували експерти.