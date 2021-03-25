Год выдержки на МКС. Во Франции продегустировали первое в мире "космическое вино"

В конце 2019 года на Международную космическую станцию было отправлено 12 бутылок бордо.

Во Франции впервые в истории прошла дегустация "космического вина", которое провело один год на МКС. Об этом сообщает New Atlas.

В конце 2019 года на Международную космическую станцию отправили дюжину бутылок красного вина. Доставка была частью научного исследования CommuBioS, в ходе которого эксперты пытались узнать, как невесомость повлияет на старение жидкости.

В 2021 году бутылки с вином вернулись на Землю. Совсем недавно ведущий исследователь из Института винограда и винных наук Университета Бордо Филипп Дэрриет провел дегустацию. Для эксклюзивной дегустации двух бутылок вина была набрана группа из 12 человек.

"Единогласно оба вина были признаны великолепными, а это значит, что несмотря на пребывание на МКС, "космическое вино" было оценено очень высоко. Были замечены различия в цвете. Что касается аромата и вкусовых компонентов, они также были оценены на высоком уровне. Особенно были отмечены сенсорные аспекты сладости и гармоничности", – говорит Дэрриет.

Один из винных экспертов Джейн Энсон отметила, что вина с МКС на вкус были "более зрелыми", чем те же вина, которые остались на Земле.

"Те, что остались на Земле казались более танинными и чуточку моложе. В вине с МКС танины смягчились, появилось больше цветочных ароматических веществ", – заявила Энсон.

Эксперты также собираются провести физико-химический анализ вин с космической выдержкой, чтобы оценить различия в аромате, вкусе и цвете.

"Конечно, анализ бордо урожая Petrus 2000 находится на начальной стадии, но первые результаты – многообещающие", – отмечает соучредитель компании Space Cargo Unlimited, работающей с NASA Николас Гом.

Помимо вина в бутылках, на МКС также было отправлено 320 лоз, чтобы проверить влияние микрогравитации на их развитие. Виноградные лозы провели на МКС 10 месяцев, а после возвращения на Землю были высажены. Лозы с МКС дали почки крупнее и выросли раньше, чем те, что оставались все это время на Земле.