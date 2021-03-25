Рік витримки на МКС. У Франції продегустували перше у світі "космічне вино"

Наприкінці 2019 року на Міжнародну космічну станцію було відправлено 12 пляшок бордо.

У Франції вперше в історії відбулася дегустація "космічного вина", яке провело один рік на МКС. Про це повідомляє New Atlas.

В кінці 2019 року на Міжнародну космічну станцію відправили дюжину пляшок червоного вина. Доставка була частиною наукового дослідження CommuBioS, у процесі якого експерти намагалися дізнатися, як невагомість вплине на старіння рідини.

У 2021 році пляшки з вином повернулися на Землю. Зовсім недавно провідний дослідник з Інституту винограду і винних наук Університету Бордо Філіп Дерріет провів дегустацію. Для ексклюзивної дегустації двох пляшок вина набрали групу з 12 осіб.

"Одноголосно обидва вина були визнані чудовими, а це значить, що незважаючи на перебування на МКС, "космічне вино" оцінили дуже високо. Помітили відмінності в кольорі. Що стосується аромату і смакових компонентів, їх також оцінили на високому рівні. Особливо відзначили сенсорні аспекти солодощі та гармонійності", — говорить Дерріет.

Один з винних експертів Джейн Енсон зазначила, що вина з МКС на смак були "більш зрілими", ніж ті ж вина, які залишилися на Землі.

"Ті, що залишилися на Землі здавалися більш танінними і трішки молодшими. У вині з МКС таніни помʼякшилися, зʼявилося більше квіткових ароматичних речовин", — заявила Енсон.

Експерти також збираються провести фізико-хімічний аналіз вин з космічною витримкою, щоб оцінити відмінності в ароматі, смаку та кольорі.

"Звичайно, аналіз бордо врожаю Petrus 2000 знаходиться на початковій стадії, але перші результати — багатообіцяючі", — зазначає співзасновник компанії Space Cargo Unlimited, що працює з NASA Ніколас Гом.

Крім вина в пляшках, на МКС також було відправлено 320 лоз, щоб перевірити вплив мікрогравітації на їх розвиток. Виноградні лози провели на МКС 10 місяців, а після повернення на Землю їх висадили. Лози з МКС дали більші паростки і виросли раніше, ніж ті, що залишалися весь цей час на Землі.