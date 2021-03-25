Познать Бога. Соучредитель Neuralink придумал новую религию, основанную на наркотиках

Совмещать технический прогресс с более традиционными формами духовности довольно трудно, однако это не значит, что это невозможно.

У Макса Ходака, предпринимателя, который вместе с Илоном Маском основал нейротехнологическую компанию Neuralink, появилась идея совершенно новой религии. Чтобы почувствовать присутствие Бога, она предлагает использовать природные вещества, пишет Futurism.

"Все больше людей верят в возможность новой религии", — написал Ходак в Twitter в ответ основателю стартапа Forte Labs Тиаго Форте.

Форте отметил, что он 10 лет был атеистом и понял, что готов познать новую религию. Он начал искать ту, которая будет уважать науку, заботиться о малоимущих, а также не будет евангелистской или политически активной.

Поиски Форте навели Ходака на интересную мысль. Что, если бы существовала религия, которая смогла бы охватить "странности" математики и физики, и поддерживаться энтеогенами (общий термин для психоактивных веществ), употребляемых в религиозных или духовных целях, включая аяуаску и ЛСД?

Излишне говорить, что это довольно необычная идея, исходящая от человека, который стал соучредителем компании с явным намерением получить физический доступ к человеческому мозгу через нейрокомпьютерный интерфейс.

По мнению Ходака, такая религия могла бы предложить "практическое моральное руководство", а также создать чувство общности, то, что люди уже получают через церковь.

Другие пользователи Twitter, желающие подхватить идею биомедицинского инженера, отмечали, что она, возможно, уже существует в виде фестиваля Burning Man.

"Man Burn определенно должен быть большим праздником в такой религии", — ответил он в последующем твите, имея в виду огромный "Храм", построенного в течение восьми дней фестиваля и сжигаемого дотла в последнюю ночь.

Кроме того, многие бернеры, рядовые участники фестиваля (англ. burners), уже способны принимать "странности", поскольку употребляют энтеогены.

"Порой бывает трудно совместить технический прогресс с более традиционными формами духовности, однако это не значит, что это невозможно", — отмечает Ходак.