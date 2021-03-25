Пізнати Бога. Співзасновник Neuralink придумав нову релігію, засновану на наркотиках

Поєднувати технічний прогрес з більш традиційними формами духовності досить важко, однак це не означає, що це неможливо.

У Макса Ходака, підприємця, який разом з Ілоном Маском заснував нейротехнологічну компанію Neuralink, з'явилася ідея абсолютно нової релігії. Щоб відчути присутність Бога, вона пропонує використовувати природні речовини, пише Futurism.

"Усе більше людей вірять у можливість нової релігії", — написав Ходак у Twitter у відповідь засновнику стартапу Forte Labs Тіаго Форте.

Форте зазначив, що він 10 років був атеїстом і зрозумів, що готовий пізнати нову релігію. Він почав шукати ту, яка буде поважати науку, піклуватися про малозабезпечених, а також не буде євангелістською або політично активною.

Пошуки Форте навели Ходака на цікаву думку. Що, якби існувала релігія, яка змогла б охопити "дивацтва" математики і фізики та базуватися на ентеогенних речовинах (загальний термін для психоактивних речовин), що вживаються в релігійних чи духовних цілях, включаючи аяуаску і ЛСД?

Зайве говорити, що це досить незвичайна ідея, яка виходить від людини, котра стала співзасновником компанії з явним наміром отримати фізичний доступ до людського мозку через нейрокомп'ютерних інтерфейс.

На думку Ходака, така релігія могла б запропонувати "практичне моральне керівництво", а також створити відчуття спільності, те, що люди вже отримують через церкву.

Інші користувачі Twitter, охочі підхопити ідею біомедичного інженера, зазначали, що вона, можливо, вже існує у вигляді фестивалю Burning Man.

"Man Burn безумовно повинен бути великим святом у такій релігії", — відповів він у наступному твіті, маючи на увазі величезний "Храм", побудований протягом восьми днів фестивалю, котрий спалюють дотла в останню ніч.

Крім того, багато бернерів, рядові учасники фестивалю (англ. Burners), вже здатні приймати "дивацтва", оскільки вживають ентеогени.

"Часом буває важко поєднати технічний прогрес з більш традиційними формами духовності, проте це не означає, що це неможливо", — зазначає Ходак.