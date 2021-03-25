Ученые собрали новые данные о затерянном континенте "Зеландия"

Подводный континент откололся от Гондваны 80 млн. лет назад. Его картографированием занялись с 2017 года, когда он получил свой статус.

Затопленный континент Зеландия, на котором расположены Новая Зеландия и территория Новой Каледонии в Южной части Тихого океана, отделилась от суперконтинента Гондвана между 79 и 83 млн. лет назад, пишет Live Science.

За исключением Новой Зеландии и Новой Каледонии, этот фрагмент континентальной коры сейчас находится на дне океана. Стоит отметить, что это не единственный кусочек континентальной коры, отделенный от более крупного континента, однако он самый большой — 4,9 млн. км². Его размеры в шесть раз больше, чем следующий по величине обломок континента — микроконтинент Мадагаскар.

Зеландия получила свой континентальный статус в 2017 году. С тех пор исследователи работают над картографированием затерянного континента. А дело это далеко не из легких, поскольку 94% Зеландии находится под водой.

Дерья Гюрер, ученый из Университета Квинсленда в Австралии, и ее коллеги собрали новые данные о северо-западном крае Зеландии, который расположен в прибрежной зоне Queenslandʼs Coral Sea Marine Park. Исследуя регион на борту судна Falkor в течение 28 дней, эксперты составили карту площадью 37 тыс. км².

"Наша экспедиция собрала топографические и магнитные данные морского дна, чтобы лучше понять, как образовалась связь между Тасмановым и Коралловым морями в районе Cato Trough — узкого коридора между Австралией и Зеландией", — отметила Гюрер.

Область между Австралийской и Зеландской плитами, очень сложная. Там, вероятно, затоплено несколько микроконтинентов, и все они откололись от основных континентальных масс, когда Австралия освободилась от Гондваны. Эти фрагменты континентальной коры отличаются от окружающей океанической коры морского дна тем, что они плотнее и тоньше.

Выполненное в сотрудничестве с Schmidt Ocean Institute, картографирование было частью экспедиции "Seafloor to Seabirds". Важно отметить, что картографические данные будут также использоваться и в более крупном проекте — Seabed 2030, целью которого является создание общедоступной всеобъемлющей карты дна океана к 2030 году.

Экспедиция "Seafloor to Seabird" собрала не только информацию о топографии, но и данные о напряженности магнитного поля в этом районе. Поскольку океаническая и континентальная кора состоят из разных концентраций минералов с различными магнитными сигнатурами, эти данные позволят специалистам восстановить разрушенные фрагменты Гондваны.