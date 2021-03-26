В окрестностях Млечного Пути в звездное скопление врезался сгусток темной материи

Ученые считают, что масса сгустка материи должна была равняться 10 млн Солнц.

Астрономы обнаружили последствия космического столкновения в окрестностях нашей галактики. Об этом сообщает New Atlas.

Изучая ближайшее к Солнцу звездное скопление, ученые из Европейского космического агентства поняли, что оно могло быть разрушено огромным сгустком невидимой массы, возможно, темной материи.

Место происшествия – скопление под названием Гиады, расположенное всего в 153 световых годах от нас. С Земли самые яркие звезды Гиады образуют V-образную форму, которая составляет голову быка в созвездии Тельца. За головой быка скрывается множество более тусклых звезд, а за ними – два "приливных хвоста" – вытянутая область из звезд и межзвездного газа, простирающаяся из галактики в окружающее пространство.

В рамках нового исследования ученые собирались выяснить, сколько звезд было в этих приливных хвостах. Для этого астрономы проанализировали данные космического телескопа Gaia, отслеживающего 1,8 млрд звезд в Млечном Пути.

Затем ученые разработали модель, которая имитирует то, как звезды могли сталкиваться, покидая скопление в течение 600-700 млн лет. Когда модели были сопоставлены с данными Gaia, команда обнаружила, что приливные хвосты Гиад были намного длиннее, чем ожидалось Они включали тысячи звезд, разбросанных на тысячи световых лет.

Но самым странным было то, что в одном из хвостов оказалось меньше звезд, чем должно было быть. Исследователи скорректировали свое моделирование, чтобы попытаться учесть эту странность. Они обнаружили, что хвост скопления столкнулся с сгустком материи массой около 10 млн Солнц.

"Вероятно, это было очень тесное взаимодействие с действительно массивным скоплением, в результате которого Гиады были разрушены", – говорит автор исследования Тереза ​​Джерабкова.

По словам ученых, они увидели дым, но нигде нет огня. Вблизи нет видимых газовых облаков или других звездных скоплений, которые могли бы вызвать такие разрушения.

Команда считает, что виновником происшествия была неуловимая и невидимая темная материя. Считается, что этот загадочный материал пронизывает Вселенную, взаимодействуя с обычной материей лишь посредством своей сильной гравитации.

"Телескоп Gaia полностью изменил то, как мы видим Млечный Путь. И с этими открытиями мы сможем нанести на карту субструктуры (темной материи) галактики намного лучше, чем когда-либо", – отметила Джерабкова.