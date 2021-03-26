В околицях Чумацького Шляху в зоряне скупчення врізався згусток темної матерії

Учені вважають, що маса згустку матерії повинна була дорівнювати 10 млн Сонць.

Астрономи виявили наслідки космічного зіткнення в околицях нашої галактики. Про це повідомляє New Atlas.

Вивчаючи найближче до Сонця зоряне скупчення, учені з Європейського космічного агентства зрозуміли, що воно могло бути зруйноване величезним згустком невидимої маси, можливо, темної матерії.

Місце події — скупчення під назвою Гіади, розташоване всього в 153 світлових роках від нас. Із Землі найяскравіші зірки Гіади утворюють V-подібну форму, яка складає голову бика в сузір'ї Тельця. За головою бика ховається безліч більш тьмяних зірок, а за ними — два "приливних хвости" — витягнута область із зірок і міжзоряного газу, що тягнеться з галактики в навколишній простір.

У рамках нового дослідження вчені збиралися з'ясувати, скільки зірок було в цих приливних хвостах. Для цього астрономи проаналізували дані космічного телескопа Gaia, що відслідковує 1,8 млрд зірок у Чумацькому Шляху.

Потім вчені розробили модель, яка імітує те, як зірки могли стикатися, залишаючи скупчення протягом 600-700 млн років. Коли моделі були зіставлені з даними Gaia, команда виявила, що приливні хвости Гіад були набагато довшими, ніж очікувалося. Вони включали тисячі зірок, розкиданих на тисячі світлових років.

Але найдивнішим було те, що в одному із хвостів виявилося менше зірок, ніж повинно було бути. Дослідники скорегували своє моделювання, щоб спробувати врахувати цю дивину. Вони виявили, що хвіст скупчення зіткнувся зі згустком матерії масою близько 10 млн Сонць.

"Ймовірно, це був дуже тісний контакт з дійсно потужним скупченням, у результаті якого Гіади були зруйновані", — говорить автор дослідження Тереза ​​Джерабкова.

За словами вчених, вони побачили дим, але ніде немає вогню. Поблизу немає видимих газових хмар або інших зоряних скупчень, які могли б викликати такі руйнування.

Команда вважає, що винуватцем події була невловима і невидима темна матерія. Вважається, що цей загадковий матеріал пронизує Всесвіт, взаємодіючи зі звичайною матерією лише за допомогою своєї сильної гравітації.

"Телескоп Gaia повністю змінив те, як ми бачимо Чумацький Шлях. І з цими відкриттями ми зможемо нанести на карту субструктури (темної матерії) галактики набагато краще, ніж будь-коли", — зазначила Джерабкова.