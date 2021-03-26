Еще до большого пальца. Предки человека взяли в руки каменные орудия 2,6 млн лет назад

По словам ученых, гоминины разбивали камни еще до того, как смогли их правильно держать.

Новое исследование показывает, что одни из самых ранних каменных орудий могли быть созданы 2,6 млн лет назад. Об этом сообщает Science Alert.

Расчеты показывают, что древние гоминины могли использовать базовые инструменты Олдувайской культуры 2,617-2,644 млн лет назад, что на 63 тыс. лет раньше, чем предполагалось. Более сложные орудия Ашельской культуры могли использоваться 1,815-1,823 млн лет назад, что на 55 тыс. лет раньше, чем считалось.

"Наше исследование дает наилучшую оценку того, когда гоминины впервые создали эти орудия", – говорит археолог Аластер Ки из Кентского университета.

В исследовании был применен анализ оптимальной линейной оценки (OLE), который ранее уже использовался для оценки продолжительности жизнь разных видов на основе найденных окаменелостей. Было доказано, что такой анализ достаточно точен.

Маловероятно, что самые старые каменные орудия, которые отыскали археологи на сегодняшний день, действительно являются самыми древними. Эксперты считают, что многие из древних орудий навсегда утеряны, а датировать найденные не всегда представляется возможным, но OLE предлагает способ экстраполировать существующие артефакты.

По словам ученых, способность гомининов дробить камни и использовать из для своих целей открыла новые горизонты для древних людей. Они смогли лучше охотиться, строить, обрабатывать еду и материалы. Поэтому археологи называют это "важным порогом" в эволюции человека.

Эксперты считают, что первое использование каменных орудий предшествовало появлению противопоставленных больших пальцев на руках у гомининов. Наши предки разбивали камни еще до того, как смогли их правильно держать.

Самые старые когда-либо найденные каменные орудия, датируются 3,3 млн лет, они были найдены в Кении. Хотя в этом случае данных недостаточно для проведения OLE-анализа, исследователи считают, что каменные орудия могли использоваться еще раньше. Правда, оценки могут изменяться по мере того, как будут появляться новые открытия.

"Определение того, когда гоминины впервые произвели орудия ломеквийской, олдувайской и ашельской культур, имеет жизненно важное значение для многих направлений исследования происхождения человека", – говорят ученые.