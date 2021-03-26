Ще до великого пальця. Предки людини взяли в руки кам'яні знаряддя 2,6 млн років тому

За словами вчених, гомініні розбивали каміння ще до того, як змогли його правильно тримати.

Нове дослідження показує, що одні з найбільш ранніх кам'яних знарядь могли бути створені 2,6 млн років тому. Про це повідомляє Science Alert.

Розрахунки показують, що стародавні гомініні могли використовувати базові інструменти олдувайської культури 2,617-2,644 млн років тому, що на 63 тис. років раніше, ніж передбачалося. Більш складні знаряддя ашельської культури могли використовуватися 1,815-1,823 млн років тому, що на 55 тис. років раніше, ніж вважалося.

"Наше дослідження дає найкращу оцінку того, коли гомініні вперше створили ці знаряддя", — говорить археолог Аластер Кі з Кентського університету.

У дослідженні був застосований аналіз оптимальної лінійної оцінки (OLE), який раніше вже використовувався для оцінки тривалості життя різних видів на основі знайдених скам'янілостей. Було доведено, що такий аналіз досить точний.

Малоймовірно, що найстаріші кам'яні знаряддя, які відшукали археологи на сьогодні, дійсно є найдавнішими. Експерти вважають, що багато давніх знарядь назавжди втрачені, а датувати знайдені не завжди є можливим, але OLE пропонує спосіб екстраполювати чинні артефакти.

За словами вчених, здатність гомінін дробити камені і використовувати їх для своїх цілей відкрила нові горизонти для давніх людей. Вони змогли краще полювати, будувати, обробляти їжу і матеріали. Тому археологи називають це "важливим порогом" в еволюції людини.

Експерти вважають, що перше використання кам'яних знарядь передувало появі великих пальців на руках у гомінін. Наші предки розбивали каміння ще до того, як змогли його правильно тримати.

Найстаріші коли-небудь знайдені кам'яні знаряддя, датуються 3,3 млн років, вони були знайдені в Кенії. Хоча в цьому випадку даних недостатньо для проведення OLE-аналізу, дослідники вважають, що кам'яні знаряддя могли використовуватися ще раніше. Правда, оцінки можуть змінюватися в міру того, як будуть з'являтися нові відкриття.

"Визначення того, коли гомініні вперше зробили знаряддя ломеквійської, олдувайської і ашельської культур, має життєво важливе значення для багатьох напрямків дослідження походження людини", — говорять учені.