Песчаное море. NASA показало снимки "замороженных" дюн Марса (фото)

С помощью аппарата Mars Reconnaissance Orbiter ученые имеют прекрасную возможность фиксировать самые разнообразные явления Красной планеты.

Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter продолжает делать невероятные изображения, снятые с огромной высоты над поверхностью Марса, пишет Digital Trends.

Например, на удивительной фотографии ниже изображены морозные песчаные марсианские дюны, потрясающая красота которых принесла ему награду NASA "Изображение дня" за 25 марта.

[ + – ] Марсианские дюны. Фото: NASA

"Песчаные дюны, занимающие этот морозный кратер диаметром 5 км, находятся в высоких широтах северных марсианских равнин, а на поверхности основного дюнного поля наблюдается серия темных многоугольных узоров", — рассказывают ученые NASA.

Эксперты считают, что это может быть результатом сезонных заморозков. Несколько более крутых склонов дюн, направленных в подветренную сторону, содержат узкие борозды, свидетельствующие о начале образования оврагов.

Как сообщает NASA, дно кратера, изображенное на снимке, демонстрирует разнообразие текстур, включая лопастные и полосатые узоры, которые указывают на сезонное таяние, вызванное сублимацией льда.

[ + – ] Mars Reconnaissance Orbiter. Фото: Abaco Bilbao

Mars Reconnaissance Orbiter сделал это изображение в прошлом месяце с помощью своей камеры High Resolution Imaging Experiment (HiRISE) с высоты 315 км. Орбитальный аппарат NASA с шестью приборами, способными изучать каждый уровень Марса от подземных до верхних слоев атмосферы, прибыл на Красную планету в 2006 году.

Аппарат эксплуатируется намного дольше, чем ожидалось ранее, и теперь NASA стремится поддерживать его функционирование до конца нынешнего десятилетия, а, возможно, и дольше.

Кроме того, спутник отправил несколько захватывающих изображений, показывающих марсоход Perseverance. Ему даже удалось запечатлеть фазу приземления марсохода, когда тот опускался с парашютом на поверхность Марса.