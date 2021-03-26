Песчаное море. NASA показало снимки "замороженных" дюн Марса (фото)
С помощью аппарата Mars Reconnaissance Orbiter ученые имеют прекрасную возможность фиксировать самые разнообразные явления Красной планеты.
Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter продолжает делать невероятные изображения, снятые с огромной высоты над поверхностью Марса, пишет Digital Trends.
Например, на удивительной фотографии ниже изображены морозные песчаные марсианские дюны, потрясающая красота которых принесла ему награду NASA "Изображение дня" за 25 марта.
"Песчаные дюны, занимающие этот морозный кратер диаметром 5 км, находятся в высоких широтах северных марсианских равнин, а на поверхности основного дюнного поля наблюдается серия темных многоугольных узоров", — рассказывают ученые NASA.
Эксперты считают, что это может быть результатом сезонных заморозков. Несколько более крутых склонов дюн, направленных в подветренную сторону, содержат узкие борозды, свидетельствующие о начале образования оврагов.
Как сообщает NASA, дно кратера, изображенное на снимке, демонстрирует разнообразие текстур, включая лопастные и полосатые узоры, которые указывают на сезонное таяние, вызванное сублимацией льда.
Mars Reconnaissance Orbiter сделал это изображение в прошлом месяце с помощью своей камеры High Resolution Imaging Experiment (HiRISE) с высоты 315 км. Орбитальный аппарат NASA с шестью приборами, способными изучать каждый уровень Марса от подземных до верхних слоев атмосферы, прибыл на Красную планету в 2006 году.
Аппарат эксплуатируется намного дольше, чем ожидалось ранее, и теперь NASA стремится поддерживать его функционирование до конца нынешнего десятилетия, а, возможно, и дольше.
Кроме того, спутник отправил несколько захватывающих изображений, показывающих марсоход Perseverance. Ему даже удалось запечатлеть фазу приземления марсохода, когда тот опускался с парашютом на поверхность Марса.