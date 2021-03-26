Піщане море. NASA показало знімки "заморожених" дюн Марса (фото)

За допомогою апарату Mars Reconnaissance Orbiter вчені мають прекрасну можливість фіксувати найрізноманітніші явища Червоної планети.

Орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter продовжує робити неймовірні зображення, зняті з величезної висоти над поверхнею Марса, пише Digital Trends.

Наприклад, на дивовижній фотографії нижче зображені морозні піщані марсіанські дюни, приголомшлива краса яких принесла йому нагороду NASA "Зображення дня" за 25 березня.

[ + – ] Марсіанські дюни. Фото: NASA

"Піщані дюни, що займають цей морозний кратер діаметром 5 км, знаходяться у високих широтах північних марсіанських рівнин, а на поверхні основного дюнного поля спостерігається серія темних багатокутних візерунків", — розповідають вчені NASA.

Експерти вважають, що це може бути результатом сезонних заморозків. Кілька крутіших схилів дюн, спрямованих у підвітренну сторону, містять вузькі борозни, що свідчать про початок утворення ярів.

Як повідомляє NASA, дно кратера, зображене на знімку, демонструє різноманітність текстур, враховуючи лопатеві та смугасті візерунки, які вказують на сезонне танення, викликане сублімацією льоду.

[ + – ] Mars Reconnaissance Orbiter. Фото: Abaco Bilbao

Mars Reconnaissance Orbiter зробив це зображення минулого місяця за допомогою своєї камери High Resolution Imaging Experiment (HiRISE) з висоти 315 км. Орбітальний апарат NASA із шістьма приладами, здатними вивчати кожен рівень Марса від підземних до верхніх шарів атмосфери, прибув на Червону планету в 2006 році.

Апарат експлуатується набагато довше, ніж очікувалося раніше, і тепер NASA прагне підтримувати його функціонування до кінця нинішнього десятиліття, а, можливо, і довше.

Крім того, супутник відправив кілька захопливих зображень, що показують марсохід Perseverance. Йому навіть вдалося сфотографувати фазу приземлення марсохода, коли той опускався з парашутом на поверхню Марса.