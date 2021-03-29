COVAX под угрозой. Глава ООН назвал постыдный аспект развертывания вакцины от COVID-19

Антониу Гутерриш подверг критике "корыстный интерес" богатых стран к наращиванию запасов вакцины.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал развитые страны за создание "запаса" вакцин против коронавируса, призывая делиться с остальным миром, чтобы положить конец пандемии. Об этом сообщает Science Alert.

"Меня очень беспокоит несправедливое распределение вакцин в мире. В общих интересах сделать так, чтобы люди были вакцинированы во всем мире, а вакцины стали поистине глобальным общественным благом", – говорит Гутерриш.

Глава ООН подверг критике "корыстный интерес" богатых стран к наращиванию запасов вакцины сверх своих потребностей.

"Во-первых, прекратите запасаться вакцинами, так как это не имеет смысла. Мы обращаемся к развитым странам с призывом поделиться частью купленных вакцин, так как большинство из них приобрели большем, чем было необходимо", – отмечает глава ООН.

Генсекретарь признал, что международная система помощи по вакцинации для развивающихся страны COVAX испытывает "трудности", потому что "было сделано много запасов".

Гутерриш добавляет, что прекращение пандемии "во многом зависит от того, насколько быстро будет вакцинированы люди во всем мире". Также он призывает к созданию механизма, основанного G20, для внедрения глобального плана вакцинации.

Отвечая на вопрос о появлении паспортов вакцинации, Гутерриш заявил, что перед принятием какого-либо решения необходимо провести серьезное обсуждение, чтобы обеспечить справедливое и эффективное глобальное сотрудничество .

"Хуже всего будет если одни страны введут паспорта, а другие – нет, это будет катастрофой. Тогда люди смогут перемещаться лишь внутри развитого мира, но не развивающегося", – предупреждает глава ООН.