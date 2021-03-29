COVAX під загрозою. Глава ООН назвав ганебний аспект розгортання вакцини від COVID-19

Антоніу Гутерреш піддав критиці "корисливий інтерес" багатих країн до нарощування запасів вакцини.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш розкритикував розвинені країни за створення "запасу" вакцин проти коронавірусу, закликаючи ділитися з рештою світу, щоб покласти край пандемії. Про це повідомляє Science Alert.

"Мене дуже турбує несправедливий розподіл вакцин у світі. У спільних інтересах зробити так, щоб люди були вакциновані в усьому світі, а вакцини стали воістину глобальним суспільним благом", — говорить Гутерріш.

Глава ООН піддав критиці "корисливий інтерес" багатих країн до нарощування запасів вакцини понад своїх потреб.

"По-перше, припиніть запасатися вакцинами, оскільки це не має сенсу. Ми звертаємося до розвинених країн із закликом поділитися частиною куплених вакцин, бо більшість з них придбали більше, ніж було необхідно", — зазначає глава ООН.

Генсекретар визнав, що міжнародна система допомоги з вакцинації для країн, що розвиваються країни COVAX зазнає "труднощів", тому що "було зроблено багато запасів".

Гутерреш додає, що припинення пандемії "багато в чому залежить від того, наскільки швидко будуть вакциновані люди в усьому світі". Також він закликає до створення механізму, заснованого G20, для впровадження глобального плану вакцинації.

Відповідаючи на питання про появу паспортів вакцинації, Гутерреш заявив, що перед ухваленням будь-якого рішення необхідно провести серйозне обговорення, щоб забезпечити справедливе й ефективне глобальне співробітництво.

"Найгірше буде, якщо деякі країни введуть паспорти, а інші — ні, це буде катастрофою. Тоді люди зможуть переміщатися лише всередині розвиненого світу, але не того, що ще розвивається", — попереджає глава ООН.