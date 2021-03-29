Хакер обнаружил в Windows секрет, на который не обращали внимания 25 лет (видео)

Блогер убежден в том, что найти "пасхальные яйца" никогда не поздно

Хакер нашел секрет в Windows, на который никто не обращал внимания более четверти века.

Как сообщает Bleeping Computer, специалист под ником Albacore показал секрет, спрятанный разработчиками Windows 95.

Так, если на раритетной ОС запустить почтовый клиент Internet Mail, затем – открыть раздел "О программе" и ввести определенный код, то на экране возникнет список разработчиков софта.

Также Albacore рассказал еще об одной секретной функции популярной в прошлом операционной системы.

Если в Windows 95 создать текстовый документ с определенным названием, а затем переименовать его в "Microsoft Windows 95 Product Team!" ("Команда разработчиков Microsoft!"), то на экране появятся титры с именами программистов, которые работали над созданием Windows.

[ + – ] "Пасхальные яйца", обнаруженные хакером Albacore

Блогер считает, что найти "пасхальные яйца" (еaster еggs), спрятанные создателями ПО, не поздно никогда.

Напомним, в марте 2020 года корпорация Microsoft объявила, что достигла изначально заявленных целей в отношении своей операционной системы Windows 10, которая теперь установлена на 1 млрд устройств: компьютерах, приставках, планшетах, смартфонах и др.

Президент РФ Владимир Путин в Кремле и в официальной резиденции Ново-Огарево использует в работе компьютеры, на которых установлена устаревшая операционная система Microsoft Windows XP. К такому выводу пришли журналисты, изучив публикуемые пресс-службой Кремля фотографии.

Также сообщалось, что Microsoft передумала удалять Paint из Windows 10.