Хакер виявив у Windows секрет, на який не звертали уваги 25 років (відео)

Блогер переконаний у тому, що знайти "пасхальні яйця" ніколи не пізно.

Хакер знайшов секрет у Windows, на який ніхто не звертав уваги понад чверть століття.

Як повідомляє Bleeping Computer, фахівець під ніком Albacore показав секрет, захований розробниками Windows 95.

Так, якщо на раритетної ОС запустити поштовий клієнт Internet Mail, потім — відкрити розділ "Про програму" і ввести певний код, то на екрані виникне список розробників софту.

Також Albacore розповів ще про одну секретну функцію популярної у минулому операційної системи.

Якщо у Windows 95 створити текстовий документ з певною назвою, а потім перейменувати його в "Microsoft Windows 95 Product Team!" ( "Команда розробників Microsoft!"), То на екрані з'являться титри з іменами програмістів, які працювали над створенням Windows.

[ + – ] "Великодні яйця", виявлені хакером Albacore

Блогер вважає, що знайти "пасхальні яйця" (еaster еggs), заховані творцями ПО, не пізно ніколи.

Нагадаємо, у березні 2020 року корпорація Microsoft оголосила, що досягла спочатку заявлених цілей щодо своєї операційної системи Windows 10, яка тепер встановлена на 1 млрд пристроїв: комп'ютерах, приставках, планшетах, смартфонах та ін.

Президент РФ Володимир Путін в Кремлі та в офіційній резиденції Ново-Огарьово використовує в роботі комп'ютери, на яких встановлена застаріла операційна система Microsoft Windows XP. Такого висновку дійшли журналісти, вивчивши опубліковані прес-службою Кремля фотографії.

Також повідомлялося, що Microsoft передумала видаляти Paint з Windows 10.