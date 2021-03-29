Игнорирование изменения климата может привести к экстремальным тепловым волнам, - ученые

Последствия этого явления крайне опасны как для людей, так и животных. Это может привести к массовой миграции, конфликтам и потере производительности труда.

Как утверждают ученые из Института химии Макса Планка, если люди будут игнорировать признаки изменения климата, это может привести к сильным тепловым волнам на Ближнем Востоке и в Северной Африке (страны MENA), которые могут нанести огромный ущерб здоровью человека, пишет Earth.com.

Чтобы оценить характеристики возникающих тепловых волн в регионе MENA, исследователи использовали сочетание климатических прогнозов, разработанных исключительно для этого географического региона. Затем команда спрогнозировала будущие периоды жары на основе индекса тепловых волн.

"Наши результаты показывают, что во второй половине этого столетия возникнут рекордные и сверхэкстремальные условия тепловых волн", — пояснил ведущий автор исследования Джордж Зиттис из Кипрского института.

Исследователи заявили, что эти события будут связаны с чрезмерно высокими температурами — до 56 °C и выше в городских условиях, и могут длиться несколько недель.

"К концу века около половины населения MENA (приблизительно 600 миллионов) ежегодно будет подвергаться повторяющимся сверхэкстремальным тепловым волнам", — отметили эксперты.

Как утверждают ученые, потенциальное усиление тепловых волн в и без того суровых, жарких и засушливых условиях стран MENA, окажет прямое негативное воздействие на здоровье человека, сельское хозяйство, водно-энергетический комплекс и многие другие социально-экономические секторы. Так, к примеру, тепловой стресс может привести к существенной потере производительности труда, а также может быть связан с конфликтами и миграцией.

Что касается животных, исследователи объяснили, что домашний скот в регионе MENA, скорее всего, тоже пострадает, поскольку большая часть популяций верблюдов, крупного рогатого скота и коз находится в районах с высокой уязвимостью.

"Уязвимые граждани могут не иметь необходимых средств для адаптации к таким суровым условиям окружающей среды. Эти тепловые волны в сочетании с региональными экономическими, политическими, социальными и демографическими факторами способны вызвать массовую вынужденную миграцию в более прохладные регионы на севере", — добавил Джос Леливельд.

Чтобы избежать экстремальных тепловых волн в регионе MENA, ученые призывают к немедленным и эффективным мерам по смягчению последствий изменения климата, включая сокращение выбросов парниковых газов.

"Мы просто обязаны сделать города более устойчивыми к изменению климата", — заключил Зиттис.