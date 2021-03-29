Ігнорування зміни клімату може призвести до екстремальних теплових хвиль, — учені

Наслідки цього явища вкрай небезпечні як для людей, так і тварин. Це може призвести до масової міграції, конфліктів і втрати продуктивності праці.

Як стверджують учені з Інституту хімії Макса Планка, якщо люди будуть ігнорувати ознаки зміни клімату, це може призвести до сильних тепловим хвиль на Близькому Сході і в Північній Африці (країни MENA), які можуть завдати величезної шкоди здоров'ю людини, пише Earth.com.

Щоб оцінити характеристики теплових хвиль у регіоні MENA, дослідники використовували поєднання кліматичних прогнозів, розроблених винятково для цього географічного регіону. Потім команда спрогнозувала майбутні періоди спеки на основі індексу теплових хвиль.

"Наші результати показують, що в другій половині цього століття виникнуть рекордні і надекстремальні умови теплових хвиль", — пояснив провідний автор дослідження Джордж Зіттіс з Кіпрського інституту.

Дослідники заявили, що ці події будуть пов'язані з надмірно високими температурами — до 56 ° C і вище в міських умовах, і можуть тривати кілька тижнів.

"До кінця століття близько половини населення MENA (приблизно 600 мільйонів) щорічно буде піддаватися періодичним надекстремальним тепловим хвилям", — зазначили експерти.

Як стверджують учені, потенційне посилення теплових хвиль у суворих, жарких і посушливих умовах країн MENA негативно вплине на здоров'я людини, сільське господарство, водно-енергетичний комплекс і багато інших соціально-економічних секторів. Так, наприклад, тепловий стрес може призвести до істотної втрати продуктивності праці, а також може бути пов'язаний з конфліктами і міграцією.

Що стосується тварин, дослідники пояснили, що худоба в регіоні MENA, швидше за все, теж постраждає, оскільки велика частина популяцій верблюдів, великої рогатої худоби та кіз перебувають у районах з високою вразливістю.

"Уразливі громадяни можуть не мати необхідних коштів для адаптації до таких суворих умов навколишнього середовища. Ці теплові хвилі в поєднанні з регіональними економічними, політичними, соціальними та демографічними факторами здатні викликати масову вимушену міграцію в більш прохолодні регіони на півночі", — додав Джос Лелівельд.

Щоб уникнути екстремальних теплових хвиль у регіоні MENA, учені закликають до негайних і ефективних заходів щодо пом'якшення наслідків зміни клімату, включаючи скорочення викидів парникових газів.

"Ми просто зобов'язані зробити міста більш стійкими до зміни клімату", — підсумував Зіттіс.