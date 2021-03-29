ЦРУ пыталось использовать кошку-киборга, чтобы шпионить за Советским Союзом (фото)

Ученые имплантировали в ушной канал кота микрофон и небольшой радиопередатчик в основание его черепа, после чего начали обучать разным командам.

Кошки довольно загадочные, скрытные, любопытные и даже иногда психопатичные животные. Возможно, поэтому неудивительно, что домашние кошки когда-то считались идеальным средством для шпионажа, пишет IFLS.

Еще в 1960-х годах Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) потратило миллионы долларов и годы работы на разработку киборга-кота-шпиона, предназначенного для прослушивания советов и скрытого получения информации.

К несчастью для американцев, их мечты преждевременно разрушились, когда их проект раздавило проезжающее такси. Историю кошки-шпиона можно собрать воедино благодаря массе рассекреченных документов 1960-х годов и другим источникам разведывательного сообщества времен холодной войны.

Проект под кодовым названием "Operation Acoustic Kitty" включал в себя идею имплантации микрофона в ушной канал кошки и небольшого радиопередатчика в основании ее черепа.

[ + – ] Кошке имплантировали микрофон и радиопередатчик. Фото: Medium

С помощью этих простых устройств, кота можно было обучить проникать в советские посольства или даже в Кремль, где он бы записывал разные данные и передавал их агентам ЦРУ.

В документах ЦРУ также объясняется, как они экспериментировали с методами управления кошкой-шпионом с помощью слуховых команд, эффективно управляя движениями животного, будто автомобилем с дистанционным управлением.

"На разработку этого проекта ушла куча денег. Они "вскрыли" кота, имплантировали в него микрофон и небольшой радиопередатчик, а на хвосте закрепили тонкую проволочную антенну. По сути они создали монстра", — рассказал Виктор Маркетти, бывший специальный помощник заместителя директора ЦРУ в 1960-х годах.

Далее он объяснил, что одна из первых кошек-шпионов безвременно погибла во время одного из своих первых экспериментов.

[ + – ] Виктор Маркетти. Фото: The New York Times

"Ее первой миссией стала задача подслушать двух мужчин, севших на скамейке в парке за пределами посольства СССР. Кошку выпустил рядом с объектами задания, но почти сразу же ее сбило такси", — добавил Маркетти.

Позже Маркетти стал откровенным критиком разведывательного сообщества США. Он был известен тем, что выдвигал некоторые спорные и сомнительные идеи, некоторые из которых считались теориями заговора, а это означает, что к его заявлениям о причудливых проектах ЦРУ следует относиться с некоторой осторожностью.

Тем временем в документах ЦРУ рассказывается несколько иная история. В сильно отредактированном отчете под названием "Views on Trained Cats" предполагается, что проект был в некоторой степени успешным, но в конечном итоге был признан бесполезным для агентства.

[ + – ] Отредактированный отчет. Фото: The Central Intelligence Agency

"Мы убедились, что это действительно возможно. Однако наше окончательное тестирование обученных кошек… для использования в … убедило нас, что программа не будет практически соответствовать нашим узкоспециализированным потребностям", — говорилось в отчете.

Несмотря на то, что на проект были потрачены миллионы долларов, мечта о коте-шпионе в конце концов сошла на нет.