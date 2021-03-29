ЦРУ намагалося використовувати кішку-кіборга, щоб шпигувати за Радянським Союзом (фото)
Вчені імплантували у вушний канал кота мікрофон і невеликий радіопередавач в основу його черепа, після чого почали навчати різним командам.
Кішки досить загадкові, потайливі, цікаві і навіть іноді психопатичні тварини. Можливо саме тому і не дивно, що домашні кішки колись вважалися ідеальним засобом для шпигунства, пише IFLS.
Ще у 1960-х роках Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) витратило мільйони доларів і роки роботи на розробку кіборга-кота-шпигуна, призначеного для прослуховування рад і прихованого отримання інформації.
На жаль для американців, їхні мрії передчасно зруйнувалися, коли їх проект розчавило проїжджаюче таксі. Історію кішки-шпигуна можна зібрати воєдино завдяки масі розсекречених документів 1960-х років та інших джерел розвідувальної спільноти часів холодної війни.
Проект під кодовою назвою "Operation Acoustic Kitty" включав у себе ідею імплантації мікрофона у вушний канал кішки і невеликого радіопередавача в основу її черепа.
За допомогою цих простих пристроїв, кота можна було навчити проникати в радянські посольства або навіть в Кремль, де він би записував різні дані і передавав їх агентам ЦРУ.
У документах ЦРУ також пояснюється, як вони експериментували з методами управління кішкою-шпигуном за допомогою слухових команд, ефективно керуючи рухами тварини, ніби автомобілем з дистанційним управлінням.
"На розробку цього проекту пішла купа грошей. Вони "розкрили" кота, імплантували в нього мікрофон і невеликий радіопередавач, а на хвості закріпили тонку дротяну антену. По суті вони створили монстра", — розповів Віктор Маркетті, колишній спеціальний помічник заступника директора ЦРУ у 1960-х роках.
Далі він пояснив, що один з перших котів-шпигунів передчасно загинув під час одного зі своїх перших експериментів.
"Його першою місією стала задача підслухати двох чоловіків, що сіли на лавці у парку за межами посольства СРСР. Кішку випустили поруч з об'єктами завдання, але майже відразу ж її збило таксі", — додав Маркетті.
Пізніше Маркетті став відвертим критиком розвідувальної спільноти США. Він був відомий тим, що висував деякі спірні та сумнівні ідеї, деякі з яких вважалися теоріями змови, а це означає, що до його заяв про химерні проекти ЦРУ варто ставитися з певною обережністю.
Тим часом в документах ЦРУ розповідається дещо інша історія. У дуже відредагованому звіті під назвою "Views on Trained Cats" передбачається, що проект був певним чином успішним, але у підсумку його визнали марним для агентства.
"Ми переконалися, що це справді можливо. Однак наше остаточне тестування навчених кішок... для використання... переконало нас, що програма не буде практично відповідати нашим вузькоспеціалізованим потребам", — йшлося у звіті.
Незважаючи на те, що на проект витратили мільйони доларів, мрія про кота-шпигуна врешті зійшла нанівець.