ЦРУ намагалося використовувати кішку-кіборга, щоб шпигувати за Радянським Союзом (фото)

Вчені імплантували у вушний канал кота мікрофон і невеликий радіопередавач в основу його черепа, після чого почали навчати різним командам.

Кішки досить загадкові, потайливі, цікаві і навіть іноді психопатичні тварини. Можливо саме тому і не дивно, що домашні кішки колись вважалися ідеальним засобом для шпигунства, пише IFLS.

Ще у 1960-х роках Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) витратило мільйони доларів і роки роботи на розробку кіборга-кота-шпигуна, призначеного для прослуховування рад і прихованого отримання інформації.

На жаль для американців, їхні мрії передчасно зруйнувалися, коли їх проект розчавило проїжджаюче таксі. Історію кішки-шпигуна можна зібрати воєдино завдяки масі розсекречених документів 1960-х років та інших джерел розвідувальної спільноти часів холодної війни.

Проект під кодовою назвою "Operation Acoustic Kitty" включав у себе ідею імплантації мікрофона у вушний канал кішки і невеликого радіопередавача в основу її черепа.

[ + – ] Кішці імплантували мікрофон і радіопередавач. Фото: Medium

За допомогою цих простих пристроїв, кота можна було навчити проникати в радянські посольства або навіть в Кремль, де він би записував різні дані і передавав їх агентам ЦРУ.

У документах ЦРУ також пояснюється, як вони експериментували з методами управління кішкою-шпигуном за допомогою слухових команд, ефективно керуючи рухами тварини, ніби автомобілем з дистанційним управлінням.

"На розробку цього проекту пішла купа грошей. Вони "розкрили" кота, імплантували в нього мікрофон і невеликий радіопередавач, а на хвості закріпили тонку дротяну антену. По суті вони створили монстра", — розповів Віктор Маркетті, колишній спеціальний помічник заступника директора ЦРУ у 1960-х роках.

Далі він пояснив, що один з перших котів-шпигунів передчасно загинув під час одного зі своїх перших експериментів.

[ + – ] Віктор Маркетті. Фото: The New York Times

"Його першою місією стала задача підслухати двох чоловіків, що сіли на лавці у парку за межами посольства СРСР. Кішку випустили поруч з об'єктами завдання, але майже відразу ж її збило таксі", — додав Маркетті.

Пізніше Маркетті став відвертим критиком розвідувальної спільноти США. Він був відомий тим, що висував деякі спірні та сумнівні ідеї, деякі з яких вважалися теоріями змови, а це означає, що до його заяв про химерні проекти ЦРУ варто ставитися з певною обережністю.

Тим часом в документах ЦРУ розповідається дещо інша історія. У дуже відредагованому звіті під назвою "Views on Trained Cats" передбачається, що проект був певним чином успішним, але у підсумку його визнали марним для агентства.

[ + – ] Відредагований звіт. Фото: The Central Intelligence Agency

"Ми переконалися, що це справді можливо. Однак наше остаточне тестування навчених кішок... для використання... переконало нас, що програма не буде практично відповідати нашим вузькоспеціалізованим потребам", — йшлося у звіті.

Незважаючи на те, що на проект витратили мільйони доларів, мрія про кота-шпигуна врешті зійшла нанівець.