Нейробиологи выяснили, почему человеческий мозг любит музыку

С помощью магнитной визуализации они обнаружили, что музыка активизирует тот же центр вознаграждения в мозге, что алкоголь и наркотики.

Согласно новому исследованию, опубликованному в JNeurosci, связь между слуховой областью мозга и областью, отвечающей за вознаграждение является причиной того, почему людям нравится музыка, пишет SciTechDaily.

Важно отметить, что система вознаграждения — это совокупность структур нервной системы, участвующих в регулировании и контроле поведения при помощи положительных реакций на действия.

Несмотря на отсутствие очевидных биологических преимуществ, люди обожают слушать музыку. Исследования нейровизуализации подчеркивают сходство между тем, как пути вознаграждения мозга обрабатывают музыку и другие приятные вещи, такие как еда, деньги и алкоголь.

Тем не менее, нейровизуализационные исследования носят лишь корреляционный характер, то есть они показывают сходство между стимулами, но не доказывают, что один вызывает другой. В новом исследовании канадские ученых под руководством Роберта Заторре из Университета Макгилл стремились определить причинную роль этих путей возбуждения с помощью неинвазивной стимуляции мозга.

Группа поклонников поп-музыки слушала целый ряд поп-песен, в то время как исследовательская группа измеряла их мозговую активность с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ). Перед сканированием эксперты возбуждали или подавляли пути вознаграждения мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).

Как оказалось, возбуждения пути перед прослушиванием музыки увеличивало удовольствие, которое испытывали участники при прослушивании песен, в то время как его подавление уменьшало удовольствие.

Эти изменения в уровне удовольствия связаны с изменениями активности в прилежащем ядре, которое является ключевой областью пути вознаграждения.

Кроме того, специалисты обнаружили, что участники с наибольшей разницей в удовольствии показали наибольшую разницу в синхронной активности между слуховой и наградной областями.

"Эти результаты показывают, что взаимодействие именно между слуховыми областями и областями вознаграждения вызывает удовольствие, которое мы испытываем, слушая музыку", — заключили ученые.