Нейробіологи з'ясували, чому людський мозок любить музику

За допомогою магнітної візуалізації вони виявили, що музика активізує той самий центр винагороди в мозку, що алкоголь і наркотики.

Згідно з новим дослідженням, опублікованим у JNeurosci, зв'язок між слуховою областю мозку і областю, що відповідає за винагороду є причиною того, чому людям подобається музика, пише SciTechDaily.

Важливо зазначити, що система винагороди — це сукупність структур нервової системи, що беруть участь у регулюванні та контролі поведінки за допомогою позитивних реакцій на дії.

Незважаючи на відсутність очевидних біологічних переваг, люди обожнюють слухати музику. Дослідження нейровізуалізації підкреслюють схожість між тим, як шляхи винагороди мозку обробляють музику та інші приємні речі, такі як їжа, гроші і алкоголь.

Проте, нейровізуалізаційні дослідження мають лише кореляційний характер, тобто вони показують подібність між стимулами, але не доводять, що один викликає інший. У новому дослідженні канадські вчені під керівництвом Роберта Заторре з Університету МакГілл прагнули визначити причинну роль цих шляхів збудження за допомогою неінвазивної стимуляції мозку.

Група шанувальників поп-музики слухала цілий ряд поп-пісень, тоді як дослідницька група вимірювала їх мозкову активність за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії (фМРТ). Перед скануванням експерти порушували або придушували шляху винагороди мозку за допомогою транскраніальної магнітної стимуляції (ТМС).

Як виявилося, збудження шляху перед прослуховуванням музики збільшувало задоволення, яке відчували учасники під час прослуховування пісень, тоді як його придушення зменшувало задоволення.

Ці зміни у рівні задоволення пов'язані зі змінами активності у прилеглому ядрі, яке є ключовою областю шляху винагороди.

Крім того, фахівці виявили, що учасники з найбільшою різницею у задоволенні показали найбільшу різницю в синхронній активності між слуховою і винагородною областями.

"Ці результати показують, що взаємодія саме між слуховими областями і областями винагороди викликає задоволення, яке ми відчуваємо, слухаючи музику", — уклали вчені.