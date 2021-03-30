Нечем дышать. Ученые выяснили, сколько длилось кислородное голодание у Земли

По словам исследователей, на планете произошла кислородная революция, позволившая зародиться жизни.

Согласно новому исследованию, постоянное повышение содержания кислорода в атмосфере Земли, которое коренным образом изменило обитаемость планеты, произошло намного позже, чем считалось. Об этом сообщает Phys.org.

Впервые кислород в большом количестве появился в атмосфере Земли около 2,43 млрд лет назад, это знаменует начало Великого кислородного события или кислородной революции. По словам ученых, это был поворотный период в истории Земли.

Хотя во время Великого кислородного события уровень кислорода все еще был меньше, чем сегодня, он резко изменил химический состав поверхности планеты и подготовил почву для биологической эволюции на Земле. Именно это привело к появлению жизни на планете.

Анализируя горные породы из Южной Африки, которые находились на дне океана во время кислородной революции, ученые выяснили, что кислородное голодание не было кратковременным, а кислород стал постоянным элементом в атмосфере намного позже, чем считалось.

"Великое кислородное событие коренным образом изменило окружающую среду на Земле и ее обитаемость. Считалось, что этот ранний период оксигенации произошел примерно между 2,43 и 2,32 млрд лет назад. Однако наши исследования показывают, что на самом деле насыщение атмосферы кислородом было крайне нестабильным в течение периода около 200 млн лет назад. Постоянное присутствие кислорода в атмосфере началось на 100 млн лет позже, чем считалось", – говорит руководитель исследования из Школа Земли и окружающей среды Университета Лидса Саймон Поултон.

Авторы работы также предполагают, что колебания концентрации кислорода в атмосфере напрямую связаны с ростом парниковых газов.

Исследовательская группа считает, что этот период положил начало 1,5-миллиардному периоду последующей климатической и экологической стабильности. Она сохранялась до второго периода повышения уровня кислорода, а также климатической нестабильности в конце докембрийского периода.

"Повышение содержания кислорода в атмосфере было ключевым фактором обитаемости Земли. Раскрытие истории оксигенации атмосферы в конечном итоге, позволяет понять, как кислород поднялся до уровня, достаточного для эволюции животных. Этот эпизод, когда атмосферный кислород впервые поднялся до заметного уровня, представляет собой поворотный шаг в истории", – подытожил соавтор исследования из Гарвардского университета Дэвид Джонстон.