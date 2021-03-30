Нічим дихати. Вчені з'ясували, скільки тривало кисневе голодування на Землі

За словами дослідників, на планеті сталася киснева революція, яка дозволила зародитися життю.

Згідно з новим дослідженням, постійне підвищення вмісту кисню в атмосфері Землі, яка докорінно змінила населеність планети, відбулося набагато пізніше, ніж вважалося. Про це повідомляє Phys.org.

Вперше кисень у великій кількості з'явився в атмосфері Землі майже 2,43 млрд років тому, це знаменує початок Великої кисневої події або кисневої революції. За словами вчених, це був поворотний період в історії Землі.

Хоча під час Великого кисневого події рівень кисню все ще був меншим, ніж сьогодні, він різко змінив хімічний склад поверхні планети і підготував грунт для біологічної еволюції на Землі. Саме це призвело до появи життя на планеті.

Аналізуючи гірські породи з Південної Африки, які перебували на дні океану під час кисневої революції, вчені з'ясували, що кисневе голодування не було короткочасним, а кисень став постійним елементом в атмосфері набагато пізніше, ніж вважалося.

"Велика киснева подія докорінно змінила навколишнє середовище на Землі та її населеність. Вважалося, що цей ранній період оксигенації стався приблизно між 2,43 і 2,32 млрд років тому. Однак наші дослідження показують, що насправді насичення атмосфери киснем було вкрай нестабільним протягом періоду майже 200 млн років тому. Постійна присутність кисню в атмосфері почалася на 100 млн років пізніше, ніж вважалося", — говорить керівник дослідження із Школи Землі та навколишнього середовища Університету Лідса Саймон Поултон.

Автори роботи також припускають, що коливання концентрації кисню в атмосфері безпосередньо пов'язані з ростом парникових газів.

Дослідницька група вважає, що цей період поклав початок 1,5-мільярдному періоду подальшої кліматичної та екологічної стабільності. Вона зберігалася до другого періоду підвищення рівня кисню, а також кліматичної нестабільності наприкінці докембрійського періоду.

"Підвищення вмісту кисню в атмосфері було ключовим фактором населеності Землі. Розкриття історії оксигенації атмосфери в кінцевому підсумку, дозволяє зрозуміти, як кисень піднявся до рівня, достатнього для еволюції тварин. Цей епізод, коли атмосферний кисень вперше піднявся до помітного рівня, являє собою поворотний крок в історії", — підсумував співавтор дослідження з Гарвардського університету Девід Джонстон.