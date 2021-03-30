В Иерусалиме обнаружили редкие монеты времен Иисуса Христа (фото, видео)

Как полагают эксперты, эти монеты использовали паломники для уплаты храмового налога.

Тирские шекели часто упоминаются в исторических источниках периода Второго Иерусалимского Храма, но на самом деле их было найдено очень мало, пишет Jurusalem Post.

В разгар одного из самых масштабных природоохранных проектов, осуществляемых в настоящее время в Израиле, археологи в Старом городе Иерусалима обнаружили монету, которая, как полагают, использовалась для уплаты храмового налога паломниками, направлявшимися в Храм на такие праздники, как Песах, Шавуот или Суккот.

[ + – ] Тирские шекели. Фото: TAL ROGOVSKY

Древняя монета была найдена в коробке с артефактами, первоначально раскопанными в 1980-х годах. Коробка была каким-то образом утеряна и обнаружен только весной 2021 года, в рамках консервационного проекта, который в настоящее время осуществляется в музее "Башня Давида".

В коробке находилась редкая серебряная монета, называемая "тирским шекелем", которая использовалась в период Второго Храма и производилась в древнем городе Тир, где тирские шекели чеканились с 125 г. до н.э. до начала Великого восстания в 66 г. н.э.

Комплекс "Башня Давида", где была сделана захватывающая находка, включает в себя древний дворец Ирода, где, по мнению многих богословов и историков, происходил суд над Иисусом.

Самая высокая башня в комплексе — Башня Фазаэля, впервые была идентифицирована как "Башня Давида" в 5 веке н.э. Именно к ней сейчас приковано пристальное внимание, так как она подвергается серьезной опасности.

[ + – ] На башне Фазаэля ведутся консервационные работы. Фото: Tower of David Museum

Большая трещина, идущая сверху вниз, угрожает всей структурной целостности башни, что побудило команду, возглавляющую проект, ускорить свои усилия по восстановлению поврежденных 2000-летних камней.

" "Башня Давида" — одно из самых важных сооружений в Израиле, как с точки зрения ее истории, так и с точки зрения местоположения. Последний проект по ее сохранению был осуществлен в 1980-х годах. С тех пор цитадель отчаянно нуждается в повторных работах по сохранению", — рассказал Йотам Кармель, руководитель работ.

Эйлат Либер, директор и главный куратор музея "Башня Давида", также отметил важность проекта консервации для будущих поколений.

"Мы благодарны за эту уникальную возможность физически сохранить стены и башни этого древнего места, которые стояли еще во времена Второго Храма тысячи лет назад", — отметил Либер.

Недавно обнаруженная монета будет выставлена в следующем году в новой и постоянной экспозиции музея.