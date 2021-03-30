В Иерусалиме обнаружили редкие монеты времен Иисуса Христа (фото, видео)
Как полагают эксперты, эти монеты использовали паломники для уплаты храмового налога.
Тирские шекели часто упоминаются в исторических источниках периода Второго Иерусалимского Храма, но на самом деле их было найдено очень мало, пишет Jurusalem Post.
В разгар одного из самых масштабных природоохранных проектов, осуществляемых в настоящее время в Израиле, археологи в Старом городе Иерусалима обнаружили монету, которая, как полагают, использовалась для уплаты храмового налога паломниками, направлявшимися в Храм на такие праздники, как Песах, Шавуот или Суккот.
Древняя монета была найдена в коробке с артефактами, первоначально раскопанными в 1980-х годах. Коробка была каким-то образом утеряна и обнаружен только весной 2021 года, в рамках консервационного проекта, который в настоящее время осуществляется в музее "Башня Давида".
В коробке находилась редкая серебряная монета, называемая "тирским шекелем", которая использовалась в период Второго Храма и производилась в древнем городе Тир, где тирские шекели чеканились с 125 г. до н.э. до начала Великого восстания в 66 г. н.э.
Комплекс "Башня Давида", где была сделана захватывающая находка, включает в себя древний дворец Ирода, где, по мнению многих богословов и историков, происходил суд над Иисусом.
Самая высокая башня в комплексе — Башня Фазаэля, впервые была идентифицирована как "Башня Давида" в 5 веке н.э. Именно к ней сейчас приковано пристальное внимание, так как она подвергается серьезной опасности.
Большая трещина, идущая сверху вниз, угрожает всей структурной целостности башни, что побудило команду, возглавляющую проект, ускорить свои усилия по восстановлению поврежденных 2000-летних камней.
" "Башня Давида" — одно из самых важных сооружений в Израиле, как с точки зрения ее истории, так и с точки зрения местоположения. Последний проект по ее сохранению был осуществлен в 1980-х годах. С тех пор цитадель отчаянно нуждается в повторных работах по сохранению", — рассказал Йотам Кармель, руководитель работ.
Эйлат Либер, директор и главный куратор музея "Башня Давида", также отметил важность проекта консервации для будущих поколений.
"Мы благодарны за эту уникальную возможность физически сохранить стены и башни этого древнего места, которые стояли еще во времена Второго Храма тысячи лет назад", — отметил Либер.
Недавно обнаруженная монета будет выставлена в следующем году в новой и постоянной экспозиции музея.