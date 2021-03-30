У Єрусалимі виявили рідкісні монети часів Ісуса Христа (фото, відео)

Як вважають експерти, ці монети використовували паломники для сплати храмового податку.

Тирські шекелі часто згадуються в історичних джерелах періоду Другого Єрусалимського Храму, але насправді їх було знайдено дуже мало, пише Jurusalem Post.

У розпал одного з наймасштабніших природоохоронних проектів, що здійснюються наразі в Ізраїлі, археологи в Старому місті Єрусалиму виявили монету, яка, як вважають, використовувалася для сплати храмового податку паломниками, які прямували в Храм на такі свята як Песах, Шавуот або Суккот.

[ + – ] Тирські шекелі. Фото: TAL ROGOVSKY

Стародавня монета була знайдена в коробці з артефактами, спочатку розкопаними в 1980-х роках. Коробка була якимось чином втрачена і виявлена тільки навесні 2021 року, у рамках консерваційного проекту, який наразі здійснюється в музеї "Вежа Давида".

У коробці була рідкісна срібна монета, яка називається "тирський шекель", використовувалася в період Другого Храму і виготовлялася в стародавньому місті Тир, де тирські шекелі карбувалися з 125 р до н.е. до початку Великого повстання в 66 р н.е.

Комплекс "Вежа Давида", де була зроблена приголомшлива знахідка, включає в себе давній палац Ірода, де, на думку багатьох богословів та істориків, відбувався суд над Ісусом.

Найвища вежа в комплексі — Вежа Фазаеля, вперше була ідентифікована як "Вежа Давида" в 5 столітті н.е. Саме до неї зараз прикута пильна увага, оскільки вона наражається на серйозну небезпеку.

[ + – ] На башті Фазаеля проводяться консерваційні роботи. Фото: Tower of David Museum

Велика тріщина, що йде зверху вниз, загрожує всій структурної цілісності вежі, що спонукало команду, яка очолює проект, прискорити свої зусилля з відновлення пошкоджених 2000-літніх каменів.

""Вежа Давида" — одна з найважливіших споруд в Ізраїлі, як з точки зору її історії, так і з точки зору розташування. Останній проект щодо її збереження був здійснений у 1980-х роках. З тих пір цитадель відчайдушно потребує повторних робіт зі зберігання", — розповів Йотам Кармель, керівник робіт.

Ейлат Лібер, директор і головний куратор музею "Вежа Давида", також наголосив на важливості проекту консервації для майбутніх поколінь.

"Ми вдячні за цю унікальну можливість фізично зберегти стіни і башти цього древнього місця, які стояли ще за часів Другого Храму тисячі років тому", — зазначив Лібер.

Нещодавно виявлена монета буде виставлена в наступному році в новій і постійній експозиції музею.