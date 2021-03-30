У Єрусалимі виявили рідкісні монети часів Ісуса Христа (фото, відео)
Як вважають експерти, ці монети використовували паломники для сплати храмового податку.
Тирські шекелі часто згадуються в історичних джерелах періоду Другого Єрусалимського Храму, але насправді їх було знайдено дуже мало, пише Jurusalem Post.
У розпал одного з наймасштабніших природоохоронних проектів, що здійснюються наразі в Ізраїлі, археологи в Старому місті Єрусалиму виявили монету, яка, як вважають, використовувалася для сплати храмового податку паломниками, які прямували в Храм на такі свята як Песах, Шавуот або Суккот.
Стародавня монета була знайдена в коробці з артефактами, спочатку розкопаними в 1980-х роках. Коробка була якимось чином втрачена і виявлена тільки навесні 2021 року, у рамках консерваційного проекту, який наразі здійснюється в музеї "Вежа Давида".
У коробці була рідкісна срібна монета, яка називається "тирський шекель", використовувалася в період Другого Храму і виготовлялася в стародавньому місті Тир, де тирські шекелі карбувалися з 125 р до н.е. до початку Великого повстання в 66 р н.е.
Комплекс "Вежа Давида", де була зроблена приголомшлива знахідка, включає в себе давній палац Ірода, де, на думку багатьох богословів та істориків, відбувався суд над Ісусом.
Найвища вежа в комплексі — Вежа Фазаеля, вперше була ідентифікована як "Вежа Давида" в 5 столітті н.е. Саме до неї зараз прикута пильна увага, оскільки вона наражається на серйозну небезпеку.
Велика тріщина, що йде зверху вниз, загрожує всій структурної цілісності вежі, що спонукало команду, яка очолює проект, прискорити свої зусилля з відновлення пошкоджених 2000-літніх каменів.
""Вежа Давида" — одна з найважливіших споруд в Ізраїлі, як з точки зору її історії, так і з точки зору розташування. Останній проект щодо її збереження був здійснений у 1980-х роках. З тих пір цитадель відчайдушно потребує повторних робіт зі зберігання", — розповів Йотам Кармель, керівник робіт.
Ейлат Лібер, директор і головний куратор музею "Вежа Давида", також наголосив на важливості проекту консервації для майбутніх поколінь.
"Ми вдячні за цю унікальну можливість фізично зберегти стіни і башти цього древнього місця, які стояли ще за часів Другого Храму тисячі років тому", — зазначив Лібер.
Нещодавно виявлена монета буде виставлена в наступному році в новій і постійній експозиції музею.