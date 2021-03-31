Вакцины от COVID-19: какие побочные эффекты ожидать в зависимости от пола, возраста и дозы

Исследователи отыскали несколько факторов, которые влияют на переносимость вакцин от коронавируса.

Медики пока не могут точно предсказать, как разные люди будут переносить вакцину от коронавируса. Но все же существует несколько закономерностей в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья человека и того, какую дозу вакцины он получает. Об этом сообщает Science Alert.

Клинические испытания показывают, что побочные эффекты обычно более выражены среди женщин и молодых людей, особенно после приема второй дозы.

Вторая доза вакцины

Вторая доза вакцины обычно сопровождается более серьезными побочными эффектами. Наиболее частым является припухлость в области инъекции: почти у 92% участников клинических испытаний Moderna развился этот побочный эффект. В исследовании Pfizer – у 84% испытуемых, а у Johnson & Johnson – у 49%.

Другие распространенные побочные эффекты включают усталость, головную боль, боли в теле или мышцах. В исследованиях Pfizer такие побочные эффекты развились у 65% вакцинированных, у Moderna и Johnson & Johnson – у 38%.

Для тех, кто ранее не болел коронавирусом, после второй дозы вакцины побочные эффекты становятся более ощутимыми.

В исследованиях Pfizer в два раза больше людей почувствовали озноб и боль в суставах после второй дозы вакцины. У Moderna этот показатель увеличился в пять раз.

Больше побочных эффектов от первой дозы у тех, кто переболел

Небольшое исследование, проведенное Школой медицины Икана Медицинского центра Маунт-Синай, показало, что у людей с приобретенным иммунитетом от коронавируса чаще наблюдались такие побочные эффекты, как усталость, головные боли и озноб.

У 73% вакцинированных, переболевших ранее коронавирусом, развились побочные эффекты после первой дозы Pfizer или Moderna. В это же время, побочные эффекты от первой дозы наблюдались у 66% вакцинированных, но не болевших коронавирусом людей.

"Если вы уже болели коронавирусом, значит, в вашем организме есть антитела. В случае повторного заражения, ваше тело будет реагировать быстрее и сильнее, чем в первый раз. Вот почему у вас могут быть сильные побочные эффекты от первой дозы вакцины", – говорит доктор Вивек Чериан, терапевт из Балтимора.

Молодые люди тяжелее переносят вакцину, чем пожилые

С возрастом наша иммунная система постепенно ухудшается, а это значит, что организм пожилых людей не так сильно защищает себя от чужеродных захватчиков, в том числе и от белка в вакцине.

"У молодых людей гораздо сильнее иммунный ответ, поэтому и побочных эффектов от вакцины больше", – отмечает Чериан.

После первой дозы Moderna у 57% людей моложе 65 лет развились побочные эффекты в сравнении с 48% людей старше 65 лет. После второй дозы у почти 82% людей в младшей группе развились побочные эффекты, в сравнении с почти 72% среди пожилых людей.

В исследованиях Pfizer около 57% людей в возрасте от 18 до 55 лет чувствовали усталость после первой дозы, тогда как 34% людей в возрасте от 56 лет почувствовали такие же побочные эффекты. После второй дозы вакцины показатель вырос до 59% и 51% соответственно.

В случае с Johnson & Johnson, после первой дозы вакцины почти у 62% людей в возрасте от 18 до 59 лет развились побочные эффекты, по сравнению с 45% людей в возрасте 60 лет и старше.

Женщины хуже переносят вакцинацию

Центры по контролю и профилактике заболеваний США проанализировали реакцию людей почти на 14 млн доз вакцин Pfizer и Moderna с декабря по январь.

Результаты показали, что примерно 79% побочных эффектов от вакцин были зафиксированы у женщин, несмотря на то что в целом получили вакцину только 61% женщин из общего числа.

Женщины, как правило, сильнее реагируют также на вакцины от полиомиелита, гриппа, кори и эпидемического паротита.

"Все эти вакцины в целом у женщин имеют более выраженные побочные эффекты", – подчеркивает эксперт.

Ученые считают, что такая разница связана с уровнем эстрогена.

"Тестостерон, как правило, является гормоном, подавляющим иммунитет, а эстроген – иммуностимулятором. Скорее всего, именно поэтому у женщины больше побочных эффектов", – подчеркивает Чериан.

Проблемы с иммунитетом не усугубляют побочные эффекты

Люди с ослабленной иммунной системой в целом уязвимы для тяжелой формы COVID-19. По этой причине, данной группе риска рекомендуется вакцинироваться в первую очередь.

Но возможно, что у людей с ослабленным иммунитетов, таки как больные раком, не будет сильного иммунного ответа на вакцину.

"Сила иммунного ответа, по сути, определяет возможные побочные эффекты, если у вас ослаблен иммунитет, то большого количества побочных эффектов не стоит ожидать", – отмечают эксперты.

Вакцины могут обеспечить людей с ослабленным иммунитетов некоторой защитой от тяжелой формы коронавируса, даже если не будет никаких побочных эффектов от вакцины.