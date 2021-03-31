Вакцини від COVID-19: які побічні ефекти очікувати залежно від статі, віку та дози

Дослідники знайшли кілька факторів, які впливають на переносимість вакцин від коронавірусу.

Медики поки не можуть точно передбачити, як різні люди переноситимуть вакцину від коронавірусу. Але все ж існує кілька закономірностей залежно від віку, статі, стану здоров'я людини і того, яку дозу вакцини він отримує. Про це повідомляє Science Alert.

Клінічні випробування показують, що побічні ефекти зазвичай більш виражені серед жінок і молодих людей, особливо після прийому другої дози.

Друга доза вакцини

Друга доза вакцини зазвичай супроводжується більш серйозними побічними ефектами. Найчастішим є припухлість на ділянці, де зробили ін'єкцію: майже у 92% учасників клінічних випробувань Moderna розвинувся цей побічний ефект. У дослідженні Pfizer — у 84% випробовуваних, а в Johnson & Johnson — у 49%.

Інші поширені побічні ефекти враховують втому, головний біль, болі в тілі або м'язах. У дослідженнях Pfizer такі побічні ефекти розвинулися у 65% вакцинованих, у Moderna і Johnson & Johnson — у 38%.

Для тих, хто раніше не хворів коронавірусом, після другої дози вакцини побічні ефекти стають більш відчутними.

У дослідженнях Pfizer вдвічі більше людей відчули озноб і біль у суглобах після другої дози вакцини. У Moderna цей показник збільшився в п'ять разів.

Більше побічних ефектів від першої дози у тих, хто перехворів

Невелике дослідження, проведене Школою медицини Ікана Медичного центру Маунт-Синай, показало, що у людей з хронічним імунітетом від коронавірусу частіше спостерігалися такі побічні ефекти, як втома, головний біль та озноб.

У 73% вакцинованих, які перехворіли раніше коронавірусом, розвинулися побічні ефекти після першої дози Pfizer або Moderna. У цей же час, побічні ефекти від першої дози спостерігалися у 66% вакцинованих, але тих, хто не хворіли коронавірусом.

"Якщо ви вже хворіли коронавірусом, значить, у вашому організмі є антитіла. У разі повторного зараження, ваше тіло реагуватиме швидше і сильніше, ніж вперше. Ось чому у вас можуть бути сильні побічні ефекти від першої дози вакцини", — говорить доктор Вівек Черіана, терапевт із Балтімора.

Молоді люди важче переносять вакцину, ніж люди похилого

З віком наша імунна система поступово погіршується, а це значить, що організм літніх людей не так сильно захищає себе від чужорідних загарбників, зокрема й від білка у вакцині.

"У молодих людей набагато сильніша імунна відповідь, тому й побічних ефектів від вакцини більше", — зазначає Черіана.

Після першої дози Moderna у 57% людей молодше 65 років розвинулися побічні ефекти порівняно із 48% людей старше 65 років. Після другої дози у майже 82% людей в молодшій групі розвинулися побічні ефекти, порівняно з майже 72% серед літніх людей.

У дослідженнях Pfizer приблизно 57% людей віком від 18 до 55 років відчували втому після першої дози, тоді як 34% людей віком від 56 років відчули такі ж побічні ефекти. Після другої дози вакцини показник виріс до 59% і 51% відповідно.

У випадку з Johnson & Johnson, після першої дози вакцини майже у 62% людей віком від 18 до 59 років розвинулися побічні ефекти, порівняно із 45% людей віком 60 років і старше.

Жінки гірше переносять вакцинацію

Центри з контролю і профілактики захворювань США проаналізували реакцію людей майже на 14 млн доз вакцин Pfizer і Moderna з грудня по січень.

Результати показали, що приблизно 79% побічних ефектів від вакцин були зафіксовані у жінок, незважаючи на те що в цілому отримали вакцину тільки 61% жінок із загальної кількості.

Жінки, як правило, сильніше реагують також на вакцини від поліомієліту, грипу, кору та епідемічного паротиту.

"Всі ці вакцини в цілому у жінок мають більш виражені побічні ефекти", — підкреслює експерт.

Вчені вважають, що така різниця пов'язана з рівнем естрогену.

"Тестостерон, як правило, є гормоном, який знижує імунітет, а естроген — імуностимулятором. Швидше за все, саме тому у жінки більше побічних ефектів", — підкреслює Черіана.

Проблеми з імунітетом не посилюють побічні ефекти

Люди з ослабленою імунною системою в цілому уразливі для важкої форми COVID-19. Саме тому цій групі ризику рекомендується вакцинуватися в першу чергу.

Але можливо, що в людей з ослабленим імунітетом, таки як хворі на рак, не буде сильної імунної відповіді на вакцину.

"Сила імунної відповіді, по суті, визначає можливі побічні ефекти, якщо у вас ослаблений імунітет, то великої кількості побічних ефектів не варто очікувати", — зазначають експерти.

Вакцини можуть забезпечити людей з ослабленим імунітетом деяким захистом від важкої форми коронавірусу, навіть якщо не буде жодних побічних ефектів від вакцини.