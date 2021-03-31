Природа – командный игрок. Первая суперлуна 2021 года помогла разблокировать Суэцкий канал

Мощный прилив сыграл немаловажную роль в спасательной операции контейнеровоза Ever Given.

Мощный прилив из-за полнолуния помог флотилии буксиров вытащить застрявший контейнеровоз Ever Given в Суэцком канале. Об этом сообщает Forbes.

Со вторника, 23 марта, контейнеровоз тайваньской компании Evergreen Marine сел на мель и перекрыл Суэцкий канала, заблокировав важной морское сообщение между Азией и Европой. По предварительным оценкам, контейнеровоз прекратил торговлю на 9,6 млрд долларов в день.

Однако, в понедельник, 29 марта, движение возобновилось после того, как спасательным бригадам удалось снять контейнеровоз Ever Given с мели. Но за успех операции стоит поблагодарить еще одного помощника – Луну.

Помимо флота буксиров, который вывел судно в безопасное место, особенно сильный прилив также сыграл немаловажную роль.

Высокий прилив в полдень помог отодвинуть заднюю часть суда, в то время как буксиры оттолкнули нос корабля.

"Нам очень помог сильный прилив, который наблюдался днем. Фактически, природа также приложила все усилия, и была намного эффективнее, чем два морских буксира", – говорит генеральный директор фирмы Boskalis Петер Бердовски, компания оказывала помощь в спасательных работах.

Однако свою роль в спасательной операции сыграла не просто Луна, а "суперлуние" – явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Спасительный прилив был вызван гравитацией Луны, притягивающей к себе Землю, когда планета и спутник сближаются, заставляя моря подниматься и опускаться. Орбита Луны вокруг Земли не идеально круглая и колеблется между 360 тыс. и 410 тыс. км.

Несмотря на то, что Луна достаточно мала, в ближайшей точке она оказывает сильное гравитационное притяжение на Землю – известное как суперлуние. В этот период также Луна в это время кажется более яркой.

Именно это событие, первое суперлуние 2021 года, в конечном итоге помогло освободить Суэцкий канал. Луна была полной в воскресенье, 28 марта, и достигла своей ближайшей точки (перигея) к Земле во вторник, 30 марта.

Команда спасателей возлагала большие надежды на полнолуние на этой неделе, когда уровень воды должен был подняться почти на 50 сантиметров выше обычного прилива. Эффект длился всего несколько дней, но и этого оказалось достаточно, чтобы освободить контейнеровоз и открыть Суэцкий канал.