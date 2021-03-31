Природа — командний гравець. Перша суперповня 2021 року допомогла розблокувати Суецький канал

Потужний приплив зіграв важливу роль у рятувальній операції контейнеровоза Ever Given.

Потужний приплив через повний місяць допоміг флотилії буксирів витягнути застряглий контейнеровоз Ever Given в Суецькому каналі. Про це повідомляє Forbes.

З вівторка, 23 березня, контейнеровоз тайванської компанії Evergreen Marine сів на мілину і перекрив Суецький канал, заблокувавши важливе морське сполучення між Азією і Європою. За попередніми оцінками, контейнеровоз припинив торгівлю на 9,6 млрд доларів у день.

Однак, в понеділок, 29 березня, рух відновився після того, як рятувальним бригадам вдалося зняти контейнеровоз Ever Given з мілини. Але за успіх операції варто подякувати ще одному помічнику — Місяцю.

Крім флоту буксирів, який вивів судно у безпечне місце, особливо сильний приплив також зіграв важливу роль.

Високий приплив опівдні допоміг відсунути задню частину судна, тоді як буксири відштовхнули ніс корабля.

"Нам дуже допоміг сильний приплив, який спостерігався днем. Фактично, природа також доклала всіх зусиль, і була набагато ефективнішою, ніж два морських буксира", — говорить генеральний директор фірми Boskalis Петер Бердовські, компанія надавала допомогу в рятувальних роботах.

Однак свою роль у рятувальній операції зіграв не просто Місяць, а "суперповня" — явище, що відбувається при одночасному повному або молодому місяці з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

Рятівний прилив викликала гравітація Місяця, що притягує до себе Землю, коли планета і супутник зближуються, змушуючи моря підніматися і опускатися. Орбіта Місяця навколо Землі не ідеально кругла і коливається між 360 тис. і 410 тис. км.

Незважаючи на те, що Місяць досить малий, у найближчій точці він надає сильне гравітаційне тяжіння на Землю — відоме як суперповня. У цей період також Місяць здається яскравішим.

Саме ця подія, перша суперповня 2021 року, у підсумку допомогла звільнити Суецький канал. Місяць був повним у неділю, 28 березня, і досяг своєї найближчої точки (перигею) до Землі у вівторок, 30 березня.

Команда рятувальників покладала великі надії на повний місяць на цьому тижні, коли рівень води повинен був піднятися майже на 50 сантиметрів вище звичайного припливу. Ефект тривав всього кілька днів, але і цього виявилося досить, щоб звільнити контейнеровоз і відкрити Суецький канал.