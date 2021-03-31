До того, как построили Стоунхендж: археологи нашли древнейшую солеварню в Британии

Возраст самой старой солеварни в графстве Йоркшир не менее 5800 лет и соль в ней добывали еще в эпоху раннего неолита

В графстве Йоркшир нашли древнейшую солеварню Великобритании. Ее возраст составляет около 5800 лет и соль в ней добывали еще до того, как построили Стоунхендж. Об этом пишет Cambridge University Press.

Солеварня расположена возле Лофтуса, небольшой деревни к северу от Йоркширских пустошей. Раскопки показали, что это было весьма успешное производство. Так как в эпоху раннего неолита именно соль позволяла сохранить шкуры животных и мясо.

[ + – ] Древнейшая солеварня

Соль 5800 лет назад производили так же, как сейчас ее производят в некоторых странах. В Северном море черпали воду, потом выпаривали ее до рассола и нагревали в глиняных горшках, пока жидкость полностью не испарялась. Горшок разбивали и соль хранили или в виде кусков, или измельчали в порошок.

Весь процесс занимал не менее семи часов.

[ + – ] Остатки очага, где выпаривали соль [ + – ] Остатки очага, где выпаривали соль

На месте, где находилась солеварня, археологи нашли осколки горшков, в которых выпаривали соль, сам продукт, каменные орудия труда, яму для хранения, а также общинный дом и даже пирамиду из камней.

Все указывает на то, что солевары трудились здесь в течении долгого времени и торговали своим продуктом с местными племенами. В то время соль можно было получить, или методом выпаривания, или же добычи в примитивных шахтах, однако второй способ тогда был возможен только если залежи находились неглубоко.

[ + – ] Осколки керамических горшков, в которых выпаривали соль/Все фото: S.J. Sherlock

Подобные солеварни уже находили в Румынии, Польше и Южной Франции, но никогда в Великобритании. А анализ черепков показал, что это был редкий тип чаши с бортиками, который использовали переселенцы из материковой Европы около 4000 г. до н.э.

"Технология добычи соли, вероятно, появилась вместе с этими мигрантами", — сказал доктор Стивен Шерлок, занимавшийся раскопками.