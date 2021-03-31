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До того, как построили Стоунхендж: археологи нашли древнейшую солеварню в Британии

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древнейшая солеварня, неолит, великобритания, археология
Фото: S.J. Sherlock | Древнейшая солеварня в Великобритании

Возраст самой старой солеварни в графстве Йоркшир не менее 5800 лет и соль в ней добывали еще в эпоху раннего неолита

В графстве Йоркшир нашли древнейшую солеварню Великобритании. Ее возраст составляет около 5800 лет и соль в ней добывали еще до того, как построили Стоунхендж. Об этом пишет Cambridge University Press.

Солеварня расположена возле Лофтуса, небольшой деревни к северу от Йоркширских пустошей. Раскопки показали, что это было весьма успешное производство. Так как в эпоху раннего неолита именно соль позволяла сохранить шкуры животных и мясо.

древнейшая солеварня, неолит, великобритания, археология
Древнейшая солеварня

Соль 5800 лет назад производили так же, как сейчас ее производят в некоторых странах. В Северном море черпали воду, потом выпаривали ее до рассола и нагревали в глиняных горшках, пока жидкость полностью не испарялась. Горшок разбивали и соль хранили или в виде кусков, или измельчали в порошок.

Весь процесс занимал не менее семи часов.

древнейшая солеварня, неолит, великобритания, археология
Остатки очага, где выпаривали соль
древнейшая солеварня, неолит, великобритания, археология
Остатки очага, где выпаривали соль

На месте, где находилась солеварня, археологи нашли осколки горшков, в которых выпаривали соль, сам продукт, каменные орудия труда, яму для хранения, а также общинный дом и даже пирамиду из камней.

Все указывает на то, что солевары трудились здесь в течении долгого времени и торговали своим продуктом с местными племенами. В то время соль можно было получить, или методом выпаривания, или же добычи в примитивных шахтах, однако второй способ тогда был возможен только если залежи находились неглубоко.

древнейшая солеварня, неолит, великобритания, археология
Осколки керамических горшков, в которых выпаривали соль/Все фото: S.J. Sherlock

Подобные солеварни уже находили в Румынии, Польше и Южной Франции, но никогда в Великобритании. А анализ черепков показал, что это был редкий тип чаши с бортиками, который использовали переселенцы из материковой Европы около 4000 г. до н.э.

"Технология добычи соли, вероятно, появилась вместе с этими мигрантами", — сказал доктор Стивен Шерлок, занимавшийся раскопками.