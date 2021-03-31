До того, як побудували Стоунхендж: археологи знайшли найдавнішу солеварню у Британії

Вік найстарішої солеварні у графстві Йоркшир не менше 5800 років і сіль у ній добували ще в епоху раннього неоліту.

У графстві Йоркшир знайшли найдавнішу солеварню Великобританії. Її вік становить близько 5800 років і сіль у ній добували ще до того, як побудували Стоунхендж. Про це пише Cambridge University Press.

Солеварня розташована біля Лофтусу, невеликого села на північ від Йоркширських пусток. Розкопки показали, що це було дуже успішне виробництво. Оскільки в епоху раннього неоліту саме сіль дозволяла зберегти шкури тварин і м'ясо.

[ + – ] найдавніша солеварня

Сіль 5800 років тому виробляли так само, як зараз її виробляють у деяких країнах. У Північному морі черпали воду, потім випарювали її до розсолу і нагрівали у глиняних горщиках, поки рідина повністю не випаровувалася. Горщик розбивали і сіль зберігали або у вигляді шматків, або подрібнювали в порошок.

Весь процес займав не менше семи годин.

[ + – ] Залишки вогнища, де випарювали сіль [ + – ] Залишки вогнища, де випарювали сіль

На місці, де знаходилася солеварня, археологи знайшли уламки горщиків, у яких випарювали сіль, сам продукт, кам'яні знаряддя праці, яму для зберігання, а також общинний будинок і навіть піраміду з каменів.

Все вказує на те, що солевари працювали тут протягом довгого часу і торгували своїм продуктом з місцевими племенами. Тоді сіль можна було отримати, або методом випарювання, або ж видобуваючи у примітивних шахтах, однак другий спосіб тоді був можливий тільки якщо поклади перебували неглибоко.

[ + – ] Уламки керамічних горщиків, у яких випарювали сіль/Всі фото: SJ Sherlock

Подібні солеварні вже знаходили в Румунії, Польщі та Південній Франції, але ніколи у Великобританії. А аналіз черепків показав, що це був рідкісний тип чаші з бортиками, який використовували переселенці з материкової Європи близько 4000 до н.е.

"Технологія видобутку солі, ймовірно, з'явилася разом з цими мігрантами", — сказав доктор Стівен Шерлок, який займався розкопками.