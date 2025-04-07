Документальний фільм від Netflix допоміг викрити серію шахрайств у 2 країнах: деталі

У Сінгапурі громадянку Великої Британії звинуватили у шахрайстві. Це стало можливим після того, як вона "засвітилася" у фільмі від Netflix.

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Про це пише ВВС.

В документальному фільмі від Netflix розповідається про жінку — Діонну Марі Ханну, яка обдурила свого сина і залишила його в боргах, щоб фінансувати свій спосіб життя. Серед тих, хто переглянув стрічку, знайшлися чоловіки, у яких головна героїня видурила гроші.

Так, троє чоловіків з Франції та Сінгапуру заявили, що вона забрала їхні гроші, пообіцявши, що поверне, коли отримає спадщину, оскільки є родичкою королівської родини Брунею. Вона розповідала, що вона смертельно хвора.

Також раніше жінка використала цей прийом проти лондонського кондитера Грема Горнігольда. Вона зв’язалася з ним у 2020 році, заявивши, що є його давно втраченою матір’ю. Пізніше тест ДНК довів, що пані Ханна справді була матір’ю Горнігольда.

Ханну звинуватили у 5 пунктах шахрайства. Вона постала перед окружним судом через відеозв'язок, бо перебувала у лікарні.

Наразі невідомо, скільки грошей втратили ймовірні жертви жінки, але поліція Сінгапуру заявила, що попередні розслідування показують, що вона причетна щонайменше до п'яти випадків шахрайства зі збитками на суму понад 200 000 сінгапурських доларів (149 000 доларів).

Якщо її визнають винною, їй загрожує до 20 років ув’язнення та штраф.

Фільм "Con Mum", який вийшов на Netflix 25 березня, розповідає про возз’єднання Горніголда з Ханною у Великій Британії. Вона представила себе як багата позашлюбна дочка султана Брунею, спочатку вона обсипала чоловіка та його кохану подарунками, а далі залишила йому несплачені рахунки на доволі круглі суми і зникла.

У фільмі йдеться про те, що Ханна раніше була засуджена у Великій Британії за крадіжки в магазинах і шахрайство.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у Великій Британії створили ШІ-бабусю, яка забалакує шахраїв розмовами про тісто для пиріжків та іншу випічку.